Suman 65 cuerpos identificados del crematorio “Plenitud” en Ciudad Juárez

Continúan los trabajos para identificar los cuerpos. Foto: FGE Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que hasta el momento se han identificado 65 de los 386 cuerpos encontrados el pasado mes de junio en el crematorio “Plenitud”, en Ciudad Juárez. De los cuerpos identificados, 53 ya fueron entregados a sus familiares.

Ayer jueves la Fiscalía de Chihuahua proporcionó una actualización sobre el caso del crematorio “Plenitud”. Los análisis científicos han permitido identificar 65 cuerpos y se sigue trabajando para reconocer a los cuerpos faltantes.

Las autoridades añadieron que se cuenta con 18 hipótesis de identidad que aún no se confirman y se está en contacto con los familiares para que ayuden en el proceso. Como ya se mencionó, también se han entregado 53 de los 65 cuerpos identificados.

El comunicado menciona que uno de los cuerpos pudo ser identificado gracias a la plataforma digital “Registro de Información crematorios Plenitud” que está disponible para que las familias de los fallecidos ayuden proporcionando datos sobre las personas finadas.

Finalmente, la Fiscalía del estado reveló que ya suman 42 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables de lo ocurrido en el crematorio ubicado en Ciudad Juárez.

