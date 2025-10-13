UACJ suspende clases presenciales por lluvias y bajas temperaturas en Juárez

GENERANDO AUDIO...

Se trata de una manera preventiva. Foto: Getty Images

La Universidad Autónoma de la Cuidad Juárez (UACJ), anunció la suspensión de todas las actividades presenciales académicas y administrativas para este lunes 13 de octubre, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas previstas para la región.

Mediante un comunicado oficial, difundido en sus canales institucionales, la universidad informó que las clases en los Campus Norte y Cuidad Universitaria se realizarán de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, con el fin de resguardar la integridad de su comunidad universitaria.

“La prioridad es garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante el pronóstico de lluvias intensas y un mercado denso en las temperaturas que afectarán a Ciudad Juárez durante las próximas horas’” indicó la UACJ

También se suspenden labores administrativas presenciales

Además de las clases, la actividad administrativa presencial también queda cancelada para este lunes.

Personal docente y de apoyo deberá de seguir las indicaciones de sus respectivas áreas para continuar con las labores de manera remota.

La universidad enfatizó que estas acciones que se toman en cumplimiento de sus protocolos de prevención y seguridad ante fenómenos meteorológicos, y que de cualquier cambio o actualización será comunicado por medio de sus canales oficiales, como el sitio web institucional y sus redes sociales.

Llamado a mantenerse informados

La UACJ hizo un llamado a los estudiantes, docentes y trabajadores a mantenerse atentos a nuevos comunicados relacionados con el restablecimiento de las actividades presenciales.

Las autoridades universitarias seguirán monitoreando el comportamiento del clima en coordinación con Protección Civil y otras dependencias locales.

Clima adverso para el inicio de semana

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, se prevé un inicio de semana con lluvias intermitentes, vientos fuertes y temperaturas por debajo de los 10°C, lo que representa un riesgo potencial para el traslado de personas.