Clara Brugada actualizó información tras la explosión. Foto: Cuartoscuro.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó la cifra de víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa. Al menos 94 personas resultaron afectadas y, hasta ahora, se han confirmado 8 fallecidos: siete hombres y una mujer.

Del total de heridos, 22 se encuentran en estado crítico, 6 graves y 39 delicados. Gracias a la atención de médicos y personal de salud, 19 pacientes ya fueron dados de alta, mientras que 67 permanecen hospitalizados. La autoridad informó que cada 8 horas se actualizará la información sobre el estado de las víctimas.

Exceso de velocidad, línea principal de investigación

En conferencia de prensa, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX indicó que el exceso de velocidad es la principal hipótesis sobre la causa del accidente. La fiscal Bertha María Alcalde Luján señaló que los peritajes están por concluir y todo apunta a que esa fue la razón del siniestro.

Además, se informó que el chofer de la pipa continúa en estado crítico y bajo custodia en el hospital, aunque no se encuentra en calidad de detenido. Su situación jurídica dependerá de su evolución médica.

Advertencia: el siguiente material contiene fuertes imágenes, se recomienda discreción.

Brugada anuncia apoyo a familiares de víctimas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un apoyo de emergencia para que los familiares de las víctimas puedan desplazarse y atender a sus seres queridos.

Además, se habilitó un canal de comunicación directa a través de WhatsApp en el número 55 71 95 20 71, atendido por Elen Calderón, donde se dará información personalizada.

Se investiga a la empresa de gas

Brugada también informó que la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) abrió una investigación contra la empresa Silza, dueña de la pipa, para revisar posibles faltas y determinar sanciones administrativas. La compañía aseguró estar en disposición de colaborar con las autoridades.