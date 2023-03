8M: El reto de ser mujer policía de investigación en CDMX

En la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se pueden encontrar mujeres policías altamente capacitadas en la capital mexicana, una de ellas nos cuenta los retos a los que se enfrentan.

Una mujer agente del orden y la justicia en la CDMX afirma que, a los delincuentes, no sólo se les combate con fuerza física.

Para UnoTV.com, la agente de policía de investigación nos comenta que se requiere de estrategia para desarticular a los grupos criminales.

Te puede interesar: Marcha 8M: Conoce las convocatorias y movilizaciones estado por estado en México

Algunas mujeres policías requieren realizar investigaciones como civiles para poder mezclarse con la gente y lograr sus objetivos.

Ante las cámaras de UnoTV.com, nos pidió reservar su identidad, pero cuenta que es licenciada en Pedagogía, pero a los 21 años ingresó a la policía.

Tres años después la comisionaron a la Subsecretaría de Inteligencia de Investigación Policial, área creada en la gestión del secretario Omar García Harfuch.

Te puede interesar: 8M en Internet: tres ejemplos de ciberactivismo feminista que debes seguir

Una lucha que no solo es contra el crimen, sino contra la perspectiva de género.

“Sí, representa todo un reto, ya que efectivamente uno lucha contra la perspectiva que se tiene , de que únicamente es para hombres, puesto que no es así. En el área en la que yo pertenezco, tanto a hombres como mujeres nos dan la oportunidad de crecer, sin ponernos algún obstáculo de por medio”

Esta mujer y su equipo reaccionan e intervienen para aclarar diversos delitos, muchas veces son aquellos de alto impacto, que se viralizan en redes sociales.

Buscan trabajar en equipo para solventar parte del factor de riesgo.

“Realmente tengo en mente sí de qué va a tratar, pero, pues, no sabes cómo va a ser la situación cuando llegues. Entonces sí claro, siempre existe ese factor de riesgo, pero trabajamos en equipo y confiar en ello”.

Te puede interesar: Previo al #8M: Mujeres, más afectadas por extorsión en CDMX; rinde frutos línea de auxilio

No importa la magnitud del caso o el tiempo que tardará en investigar para dar con los responsables de algún delito, ella siempre se va de su hogar, dice, con el respaldo de otra mujer: su mamá.

“Siempre salgo de casa con la bendición de ella que me da. Y pues, está muy orgullosa de que estoy aquí, porque ella se da cuenta y ha observado todos los logros que he tenido laboralmente. Ella sabe del trabajo y de ciertas bandas que hemos desarticulado. Sí, está preocupada, pero está muy orgullosa de mi trabajo que he realizado hasta el día de hoy”.

Mujer Policía de Investigación, secretaría de Seguridad Ciudadana, CDMX