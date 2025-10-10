9 personas siguen hospitalizadas a un mes de la tragedia en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Explosión de pipa en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

A un mes de la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reporta que 9 personas heridas se mantienen hospitalizadas, 44 fueron dadas de alta y 31 fallecieron tras la tragedia ocurrida en la alcaldía Iztapalapa.

Nueve personas siguen hospitalizados a un mes de la explosión en Iztapalapa

El jueves por la noche, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que por tercer día consecutivo se mantiene la cifra de 9 personas hospitalizadas luego de la explosión de una pipa en Iztapalapa. El cambio más reciente ocurrió el pasado martes 7 de octubre, cuando dieron de alta a tres lesionados.

Entre los lesionados se encuentran tres bebés: Isai Santiago, de 2 años; Uriel Antonio, de 1.5 años; y la niña Jaclyn Azulet, nieta de la señora Alicia Matías, la llamada “abuela heroína”, quien arriesgó su vida para salvar a la pequeña y falleció días después de la tragedia.

Los hospitales que atienden a los lesionados reportan una mejoría gradual en el estado de salud de varios pacientes, mientras los equipos médicos continúan monitoreando su evolución.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México mencionó que se mantiene acompañando a las familias durante la recuperación de los pacientes y se compromete a dar “atención integral” a todas las personas afectadas.

