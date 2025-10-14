A finales de año, mercado de Sonora dejará de vender animales

GENERANDO AUDIO...

Venta de animales en el mercado de Sonora. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tras años de denuncias por maltrato animal, insalubridad y comercio irregular, el tradicional Mercado de Sonora, ubicado en la Ciudad de México (CDMX), dejará de vender animales vivos a finales de 2025, luego de una resolución judicial que ordena a las autoridades capitalinas suspender este tipo de actividades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La medida, impulsada por organizaciones protectoras de animales y respaldada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, busca erradicar la venta de especies domésticas y exóticas que, durante décadas, se ofrecían en condiciones precarias. Sin embargo, la decisión también genera incertidumbre entre los locatarios, quienes aseguran que este giro era su principal fuente de ingresos.

Comerciantes anuncian que buscarán ampararse

Algunos comerciantes han anunciado que buscarán ampararse para evitar el cierre de sus locales, mientras otros intentan reconvertir sus negocios hacia la venta de artículos esotéricos, plantas o productos artesanales. No obstante, el cambio no será sencillo: muchos llevan generaciones dedicándose al comercio de animales y advierten que perderán clientes y estabilidad económica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Por su parte, asociaciones animalistas celebraron la decisión como un paso histórico hacia el bienestar animal y la regulación del comercio, aunque advirtieron que será necesario vigilar el cumplimiento efectivo de la medida para evitar que las ventas continúen de forma clandestina.

El mercado de Sonora, conocido como uno de los espacios más emblemáticos de la capital, enfrenta así una transformación profunda: un cierre de ciclo para los animales en cautiverio y un desafío para los comerciantes que deberán adaptarse a una nueva etapa.