Este lunes 1 de septiembre, más de 2 millones de estudiantes regresaron a clases en la Ciudad de México para dar inicio al ciclo escolar 2025-2026. Desde muy temprano, niñas, niños y jóvenes acudieron a sus planteles, algunos con mochilas y paraguas en mano para enfrentar la fuerte lluvia.

En la secundaria General Jorge Quijano, los alumnos llegaron con emoción y algo de sueño. “Espero sacar buenas notas y centrarme en mis estudios”, compartió Aylin, mientras otros, como Lucas, admitieron que tenían “más sueño que ganas de entrar a la escuela”.

Regreso a clases en CDMX

Entre besos, bendiciones y loncheras nutritivas, las familias acompañaron a sus hijos en este primer día. Lorena, madre de familia, contó que preparó fruta y otros alimentos desde casa, recordando la rutina que traían desde la primaria.

En la primaria Revolución, el inicio del ciclo fue distinto: los alumnos pudieron acudir disfrazados como parte de actividades de integración. “Hoy fue con disfraz, y toda la semana tendrán dinámicas especiales”, explicó Cecilia, madre de una alumna. Entre los personajes estuvo Gabriel, que llegó como Batman, y Elías, del preescolar, que se disfrazó del Rey del Pop y dijo que quiere aprender más matemáticas.

Operativo de seguridad escolar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX desplegó un operativo especial con 15 mil elementos para resguardar la entrada y salida de los estudiantes en las 7 mil escuelas públicas y privadas de la capital.