GENERANDO AUDIO...

Motociclistas asaltaron a cuatro hombres en la colonia Del Valle. FOTO: Getty

A plena luz del día, dos motociclistas asaltaron a cuatro hombres que caminaban sobre la calle Providencia, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, despojándolos de sus pertenencias en apenas 35 segundos.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles y quedó grabado por una cámara de videovigilancia. En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes baja de la moto con un arma de fuego y arrincona a las víctimas contra la pared, mientras su cómplice estaciona el vehículo sobre la banqueta y se suma al robo.

Robo en la Del Valle quedó grabado en video

De acuerdo con el material difundido en redes sociales, los asaltantes revisaron los bolsillos de los hombres para asegurarse de que no guardaran nada y después les ordenaron caminar en sentido contrario. Acto seguido, los delincuentes abordaron la motocicleta, de color azul con verde, y huyeron del lugar.

Uno de los cinco hombres que iban juntos logró alejarse antes de ser interceptado, pero los otros cuatro fueron despojados de lo que parecían ser celulares y carteras. El video muestra que, tras el atraco, los ladrones se retiran sin que nadie logre detenerlos.

Autoridades investigan el asalto en Benito Juárez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya abrió una investigación sobre este caso, que se viralizó en redes sociales. Hasta el momento no se reportan detenidos por el asalto en la colonia Del Valle.

La #SSC informa:



Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa un asalto en calles de la colonia #DelValle, en @BJAlcaldia, personal de la SSC ya realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar la ruta de escape de los… pic.twitter.com/4ZOX8tou3C — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2025

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]