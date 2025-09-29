¿A qué hora lloverá este lunes 29 de septiembre en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Este lunes 29 de septiembre de 2025, la Ciudad de México se prepara para una tarde y noche en condiciones de clima adversas. De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se pronostican lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo entre las 17:00 y las 23:00 horas.

El informe, actualizado a las 07:00 horas a través de la red social X (@SGIRPC_CDMX), señaló que después del medio día se esperan un ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y chubascos que podrían intensificarse conforme avance la tarde.

Además, se prevén vientos de dirección variable con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h, lo que podría contribuir a la formación de tormentas.

Temperaturas y condiciones generales

Temperatura máxima: 24 °C (al rededor de las 15:00 horas).

24 °C (al rededor de las 15:00 horas). Temperatura mínima : 15 °C (registrada en la madrugada).

: 15 °C (registrada en la madrugada). Condiciones actuales a las 07:00 h: 15 °C con cielo mayormente nublado en Venustiano Carranza.

Cantidad estimada de lluvia: Entre 15 y 29 mm.

El gráfico de temperaturas indica que las precipitaciones podrían comenzar desde las 17:00 horas, intensificándose durante la noche, en paralelo con un descanso progresivo en la temperatura, que llegara nuevamente los 15 °C hacia las 18:00 horas del lunes.

Calidad del aire y actividad volcánica

Pese al pronóstico meteorológico adverso, la calidad del aire reportada a las 06:00 horas es ”buena”, según datos de la SEDEMA. Asimismo, el volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2, sin variaciones significativas, aunque el caso de emisión, la pluma se dirigiría al oeste-suroeste.

Recomendaciones

La SGIRPC recomienda a la ciudadanía:

Evitar zonas con encharcamientos o corrientes de agua.

No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Estar atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

Llevar paraguas o impermeable y externar precauciones si se planea salir entré las 17:00 y 23:00 horas.

Si tienes planes para este lunes por la tarde en la CDMX, es mejor tomarlos con calma o reprogramarlos. La lluvia no solo será intensa, sino que también podría estar acompañada de granizo y tormentas eléctricas. La prevención es la mejor herramienta ante el clima severo.