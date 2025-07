GENERANDO AUDIO...

Regina, de 14 años, padecía leucemia, batalla que estaba a punto de ganar… “Posiblemente, nos íbamos a remisión en febrero, me faltaban ocho meses”, señala Viridiana Alvarado, su madre.

Todo cambió cuando la adolescente ingresó al Hospital Infantil de México Federico Gómez.

“El 3 de junio, Regina entró a urgencias por un tema de hiperglucemia. El jueves la empezaron a tratar con insulina sin ser un paciente diabético”, detalla Viridiana.

El diagnóstico no era claro, Regina comenzó a presentar síntomas como ictericia e inflamación.

“Los residentes estaban comiendo paletas de hielo en oncología, tenían música a todo volumen. Tenían una ‘fiestota’ y no hicieron nada. Su estómago medía 84 centímetros, nadie hizo nada. El miércoles a la 1:00 de la mañana para amanecer jueves, Regina se retorcía de dolor”, destaca su madre.

El 14 junio la menor fue sometida a una cirugía que duró seis horas.

“Regina estaba fría de las manos y de los pies, ya estaba blanca y el sábado a las 6:30 de la mañana me dicen que pase a verla porque ya no hay nada que hacer”, abunda su madre.

Viridiana exige justicia y ya interpuso una denuncia.

“Regina no murió por leucemia, ella murió por una negligencia médica dentro del hospital a manos de residentes que no hacen su trabajo”, sostiene la mujer.

“En este caso, estamos haciendo (la denuncia) en contra del hospital general Federico Gómez, por los delitos de homicidio, no hay más. El que priva de la vida a alguien se le denomina homicidio”, abunda la abogada Andrea Rocha.

Además, Viridiana hace un llamado a otros padres: “Que se haga justicia por Regina y no nada más por mi hija, por más niños que seguramente están pasando lo mismo, desabasto, negligencia médica. No se queden callados, hablen. Si no hablan les va a pasar lo mismo que a mí”.

UnoTV ofreció sus cámaras y micrófonos al sector salud para conocer su versión sobre lo ocurrido en el caso de Regina. Autoridades del nosocomio se negaron a ejercer su derecho de réplica.