Aunque ya transcurrió un mes desde la explosión que estremeció a Iztapalapa, la Ciudad de México (CDMX), parece vivir en un bucle de incidentes donde las pipas de gas son las protagonistas; y es que, en cuatro semanas, se han registrado al menos cuatro que involucran a este tipo de vehículos en distintas zonas de la capital.

Cabe mencionar que también hubo reportes de otro hecho, pero fue relacionado con una pipa de agua.

Todo comenzó el 10 de septiembre, cuando una pipa cargada con cerca de 50 mil litros de gas LP explotó bajo el puente de La Concordia. El fuego consumió autos y alcanzó a peatones, dejando una de las tragedias urbanas más graves de la última década.

El saldo oficial, actualizado al 9 de octubre, reporta 31 personas fallecidas, 9 hospitalizadas y 44 dadas de alta, según la Secretaría de Salud capitalina.

A modo de racha, CDMX reporta 4 incidentes relacionados con pipas

El 2 de octubre, una nueva emergencia movilizó a los bomberos capitalinos, luego de que una pipa presentara una fuga de gas sobre Circuito Interior, en la colonia Cuauhtémoc. El incidente, causado por una falla mecánica, fue atendido de inmediato y no dejó lesionados, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Para el 6 de octubre, otro hecho fatal se registró en la carretera libre México-Cuernavaca, dentro de la alcaldía Tlalpan, donde una pipa de agua embistió a una pareja de motociclistas.

Las víctimas fallecieron en el lugar y el conductor fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). El percance ocurrió a la altura de la calle Clavel Norte, en la colonia Chimalcoyoc, lo que obligó a cerrar parcialmente la vialidad durante las labores periciales.

El 8 de octubre, una fuga de gas LP provocó alarma en la Avenida Tláhuac, luego de que una pipa comenzara a liberar combustible por una aparente fisura. Videos en redes mostraron la nube blanca que cubrió la zona, mientras equipos de emergencia acordonaban el área para prevenir una explosión. No se reportaron heridos.

Un día después, el 9 de octubre, una pipa doble remolque con logotipos de Pemex chocó contra un muro de contención en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. El impacto generó, de acuerdo con la prensa local, un derrame de unos 200 litros de diésel, que fue controlado por bomberos. El accidente se atribuyó al pavimento mojado tras las lluvias recientes.

Ese mismo día, una pipa estacionada en Polanco sufrió una avería en una válvula, lo que ocasionó otra fuga y la evacuación de tres calles a la redonda, en la zona de Homero y Emerson según medios locales.

Los cuatro incidentes de pipas ocurridos en tan poco tiempo en CDMX han encendido las alarmas sobre la seguridad en el transporte de gas y combustibles en la capital.

Ante ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reiteró el llamado a reforzar la inspección de pipas y recordó a la ciudadanía reportar cualquier fuga o vehículo con olor a gas al 911 o Locatel (55 5658 1111).

