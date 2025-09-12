GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Cuartoscuro

Alicia Matías, la abuelita que salvó a su nieta durante la explosión de la pipa en Iztapalapa, CDMX, sigue con vida, confirmó la Secretaría de Salud Pública capitalina.

La abuela trabajaba como checadora en una parada de autobuses cercana a la zona de la explosión. Familiares de la víctima dijeron que al momento del accidente ella estaba cuidando a su nieta y le faltaban 10 minutos para terminar su turno.

Hasta el momento van 9 personas fallecidas y 55 heridas, de las cuales 22 ya fueron dadas de alta, según el reporte oficial al corte de las 23:10 horas.

