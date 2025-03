En los últimos cinco años, los accidentes con scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas en la Ciudad de México se incrementaron más de 10 veces.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por Uno TV a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), en el año 2020 se registraron:

Para 2024, la cifra se elevó a:

El aumento en el uso de estos vehículos genera preocupación, ya que es común ver a conductores:

Actualmente, se pueden adquirir sin necesidad de registrarlos ante las autoridades.

Ante el incremento de accidentes, el Gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa al Congreso local para regular el uso de scooters y motos eléctricas, buscando mejorar la seguridad vial.

Los scooters y motos eléctricas deberán seguir las mismas reglas que los vehículos de combustión:

La medida generó opiniones divididas. Édgar Ramírez, usuario de una motocicleta eléctrica, declaró:

“Como es eléctrico y no contamina, se me haría injusto que lo regulen igual que una moto de gasolina. Es más riesgoso, pero te sale más barato transportarte y como no son de alta velocidad, no hay mucho riesgo”.

Édgar Ramírez, usuario de una motocicleta eléctrica