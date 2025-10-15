Activan Alerta Amarilla por frío en 5 alcaldías de CDMX

GENERANDO AUDIO...

5 alcaldías, en alerta por bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la Ciudad de México, debido al frío pronosticado para la madrugada de este miércoles 15 de octubre de 2025.

Las demarcaciones donde se prevén las condiciones más frías son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, principalmente en sus zonas altas, donde los termómetros podrían descender entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 3:00 y las 8:00 horas.

Recomendaciones por frío en CDMX

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para mitigar riesgos ante las bajas temperaturas:

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

o usar gel antibacterial Acudir al centro de salud más cercano en caso de malestar

en caso de malestar Si se utilizan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Las autoridades capitalinas reiteraron su llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la SGIRPC y del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la Ciudad de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento