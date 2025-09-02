GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza están bajo Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo desde la tarde de este martes 2 de septiembre hasta la madrugada del miércoles 3, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El pronóstico indica una acumulación de lluvia entre 30 y 49 mm, con riesgo de corrientes fuertes de agua, encharcamientos e incluso inundaciones en algunas zonas. También hay posibilidad de caída de granizo.

El periodo de riesgo va de las 15:00 horas del martes 2 hasta las 02:00 horas del miércoles 3 de septiembre.

Protección Civil emite recomendaciones

Ante los peligros asociados a esta Alerta Naranja, las autoridades pidieron a la población tomar precauciones como:

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua

o Caminar solo sobre banquetas o puentes peatonales

o Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables

Proteger a niños , adultos mayores y personas con discapacidad

, y personas con discapacidad Permanecer en casa si no es necesario salir

Retirar objetos de balcones o azoteas que puedan caer por el viento

En caso de emergencia, se puede llamar al 911 o al número 55-5683-2222.

La SGIRPC mantiene la Alerta Naranja activa mientras persistan las condiciones de lluvia fuerte, caída de granizo y posibles afectaciones viales en la capital.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]