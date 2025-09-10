Activan alertas por lluvias y fuertes vientos en varias alcaldías de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó Alertas Amarilla y Naranja para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre de 2025, debido a la intensificación de vientos, lluvias fuertes y posible caída de granizo en distintas alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, las demarcaciones con mayor riesgo enfrentarán condiciones adversas que podrían afectar la movilidad, caída de ramas, encharcamientos y reducción en la visibilidad.

Demarcaciones con Alerta Amarilla por vientos

La Alerta Amarilla por vientos se activó en:

Coyoacán

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

En estas zonas se prevén rachas fuertes que se intensificarán entre la tarde y la noche.

Lluvias fuertes y granizo en más alcaldías

La misma alerta se extendió por lluvias fuertes y posible caída de granizo en 14 demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Autoridades señalaron que las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Alerta Naranja en Tlalpan y Milpa Alta

Además, se activó Alerta Naranja para Milpa Alta y Tlalpan, por pronóstico de lluvias de mayor intensidad y granizo. Esta clasificación implica un nivel de riesgo superior, por lo que Protección Civil recomendó a la población resguardarse, no arrojar basura en calles y evitar cruzar avenidas con corrientes de agua.

La dependencia recordó que el monitoreo se mantiene activo y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales.