GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Durante la noche de este viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó acciones del Operativo Tlaloque 2025 en distintas alcaldías de la Ciudad de México, debido a las lluvias que provocaron encharcamientos y afectaciones viales.

En la Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Cuauhtémoc, en Iztapalapa, policías capitalinos realizaron labores de apoyo a automovilistas y motociclistas, además de acciones preventivas para evitar mayores complicaciones en la circulación.

Operativo Tlaloque 2025 en Iztapalapa

Los oficiales de la SSC trabajaron en el destape de coladeras y en el desvío del tráfico vehicular, con el objetivo de reducir riesgos para las personas que circulaban por las zonas más afectadas por las lluvias de este viernes.

Además, desde el Centro de Mando de la SEGIAGUA, se coordinó la atención interinstitucional para atender los reportes de anegaciones en diferentes puntos de la ciudad. Las autoridades detallaron que estas acciones forman parte del protocolo establecido en el Operativo Tlaloque, diseñado para mitigar los efectos de las precipitaciones.

Coordinación interinstitucional en la CDMX

La SSC destacó que los reportes ciudadanos permiten ubicar las áreas con más afectaciones y dar una respuesta más rápida a los encharcamientos. Por ello, invitaron a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales y a tomar precauciones al circular en zonas propensas a inundaciones.

Las acciones preventivas continuarán en las próximas horas para garantizar la seguridad de quienes transitan por la capital.

Activan alertas; roja en Azcapotzalco

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en Azcapotzalco por la intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la noche de este viernes.

Alcaldías en Alerta Naranja y Amarilla

La SGIRPC también actualizó la Alerta Naranja por lluvias fuertes en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se prevén precipitaciones durante la noche y madrugada del sábado.

Mientras tanto, se mantiene la Alerta Amarilla en: Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, con pronóstico de lluvias fuertes en las próximas horas.