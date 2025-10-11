Activistas marchan sobre Reforma para exigir la protección del agua ante crisis climática

| 13:00 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Ambientalistas marchan por Paseo de la Reforma para exigir una agenda climática sin proyectos extractivos y en defensa del agua y la vida marina.
Foto: SSC CDMX

Decenas de activistas y representantes de organizaciones ambientalistas avanzan este sábado sobre Paseo de la Reforma, como parte de la “Marcha por el clima, la vida y el futuro”, en la que exigen al gobierno una agenda ambiental sin proyectos extractivos, inmobiliarios ni turismo desmedido.

Los manifestantes portan carteles con mensajes como “El agua se está acabando”, “No hay justicia climática sin justicia social” o “Si hay gas, no hay acción climática”, en alusión a la crisis hídrica, la contaminación de cuerpos de agua en diversas regiones del país y todos los problemas medioambientales que enfrenta el país.

Entre batucadas y música, participantes disfrazados de fauna marina —como tortugas, pulpos y ballenas— avanzan sobre la vialidad para visibilizar la defensa de especies del Golfo de California, tema central de una demanda interpuesta por organizaciones ambientalistas.

El contingente continúa su desplazamiento hacia el oriente de Paseo de la Reforma, a la altura de Avenida Insurgentes, donde autoridades de tránsito mantienen un operativo vial. La recomendación para evitar la zona es Avenida Chapultepec.

