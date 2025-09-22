Actualizan a 29 las víctimas mortales por explosión de pipa en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Con dos fallecimientos este domingo, subió a 29 el saldo de muertes por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSalud CDMX) en su reporte de las 22:00 horas.

Asimismo, la dependencia capitalina puntualizó que 16 personas continúan hospitalizadas a causa del incidente, mientras que otras 39 ya fueron dadas de alta.

¿Cuál es el saldo de la explosión de la pipa a este domingo?

En su reporte nocturno, la Secretaría de Salud de la CDMX actualizó el saldo de muertes y heridos que dejó la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, con dos nuevas defunciones este domingo, quedando así la lista de muertos:

Armando Antillon Chavéz (45) Ana Daniela Barragan Ramirez (19) Juan Carlos Bonilla Sánchez (41) Misael Cano Rodriguez (39) Irving Uriel Carrillo Reyes (20) Carlos Iván Contreras Salinas (29) Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57) Eduardo Noe García Morales (SD) José Daniel Hernández Méndez (17) Juan Antonio Hernández Betancourt (51) Jorge Islas Flores (50) Alicia Matías Teodoro (49) Juan Carlos Sánchez Blas (15 Gilberto Aron SD SD (47) Jesús Joel Tovar García (40) Edgar Santiago Álvarez (51) Omar Alejandro García Escorsa (28) Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30) Fernando Soto Munguía (34) Eduardo Romero Armas (30) Norma Chavez Ortega (50) Abril Díaz Castañeda (34) Jaime Javier Becerra Urieta (49) Jovani Martínez Llanos (17) María Salud Juaurrita (59) Erik Vicente Acevedo Romero (33) Ricardo Corona Hernández (40) Adolfo Franco Madrigal (36) Ali Yael González Aranda (18)

Mientras que, durante la tarde, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó sobre el fallecimiento de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, tras haber estado internado por quemaduras graves en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”.

Además, la institución puntualizó que sus nosocomios aún atienden a tres pacientes tras lo ocurrido en el Puente de la Concordia:

Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”: Carlos Galicia, muy grave

Hospital General de Tláhuac: Miguel Sánchez, grave pero estable

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”: Óscar García, muy grave

Toda vez que la institución destacó que los pacientes que ya fueron dados de alta “continuarán con seguimiento ambulatorio hasta lograr su recuperación total”.