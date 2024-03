Acusan extorsión y amenazas a internos del Reclusorio Oriente en la CDMX

Alejandro “N”, conocido como “El Neri”, es señalado como uno de los principales generadores de violencia al interior del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México (CDMX).

“Desde que llegó, esta persona ha estado extorsionando a los familiares, a los internos. Entonces es cuando nos marcan, nos piden de 500 a 3 mil pesos, si no depositamos, pues se desquitan con el familiar y nos empiezan a amenazar”, destaca el familiar de uno de los internos.

El temor es al interior y exterior del Reclusorio, tal como lo expresa el familiar de otro interno: “Tenemos miedo a que nos los maten ahí adentro”.

“El Neri” enfrenta un proceso penal, pues la autoridad lo vincula con el feminicidio de Abril Pérez,el 24 de noviembre de 2019 en Circuito Interior. Pero no opera solo, se habría aliado con otro interno, Abigael ‘G’, “El Cuini”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos ocupan celdas en el área de máxima seguridad, conocida como “Diamante”.

“Específicamente, en el área de Diamante, pues ya tienen el control un par de personajes, Alejandro, y el ‘Cuini’ tienen ya el control, el gobierno totalmente del penal y estaban dedicados a la extorsión a internos”, señala el familiar de otro de los presos.

Por estos hechos, el 29 de febrero presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Hemos hecho una denuncia formal ante la Fiscalía de manera anónima, por el tipo de personajes, y no ha pasado nada”, destacan los afectados.

Antes habían denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Hemos presentado una serie de denuncias y escritos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos dio acuse y todo, no nos dio ningún tipo de solución, ni hubo investigación”, destacan.

Por lo pronto, alistan protestas para exigir el traslado de “El Neri” y “El Cuini” a penales de máxima seguridad, pues, afirman, a veces, ni siquiera permiten las visitas los internos.

“Ya no se les permite el acceso a la visita, porque ahí no son los custodios quienes mantienen el control, básicamente es la gente de esta persona, de Alejandro Neri; ellos deciden quién sí, quién no, y quién puede pasar. Entonces, tristemente, si no paga uno la extorsión, pues ellos sufren desde golpes, vejaciones, es un terror constante”, destaca el familiar de otro de los internos.

Sobre el caso en el reclusorio oriente, consultamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Prometieron dar una respuesta.