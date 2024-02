¡Adiós a la hombría tóxica! CDMX da talleres para construir nuevas masculinidades

El señor Fernando de 59 años, habitante de la alcaldía Álvaro Obregón, encontró en un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), cercano a su casa, un taller para poder regular sus emociones.



Antes el enojo y la ira lo sobrepasaban.

“A veces por el impulso digo cosas que no están bien y de repente digo: ‘Bueno ¿qué estoy haciendo? Me digo, párale. Y ya me paro y pienso mejor las cosas.” Fernando Martínez | Asistente a Taller “Acá entre compas”

Ee el PILARES conocido como La Comuna, este taller se imparte de forma gratuita.

En los talleres “Acá entre compas” que se imparten en algunos de los PILARES, los usuarios podrán encontrar un círculo de conversación con temas que van desde el control de sus emociones hasta las nuevas masculinidades.



Alejandro Mercado es uno de los talleristas que ha trabajado con este sector desde hacer años.

“Los hombres es un sector abandonado en la cuestión de emociones porque nos han dicho que nosotros como hombres no podemos expresarnos, no podemos mostrar nuestros sentimientos y siempre debemos ser estóicos hasta el final; eso pesa mucho y desemboca en nuestras relaciones.” Alejandro Mercado | Tallerista del programa “Acá entre compas”



Para Alejandro, de 42 años, el tener idea de nuevos conceptos le ha ayudado mejorar sus relaciones.

“Manejamos mucho el término de micromachismo, que son situaciones que tenemos por cultura, de repente llegar y decir, es mi mujer, es mi novia y cosificar a las parejas es algo que creo que se debería hacer un cambio en cultura, y estos términos nos han ido hacer darnos cuenta cuán valioso es hacer esos cambios”. Alejandro Crisóstomo | Asistente a Taller “Acá entre compas”



La información sobre estos talleres se puede encontrar en la página https://pilares.cdmx.gob.mx/