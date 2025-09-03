¿Adiós a los socavones? CDMX iniciará repavimentación de 250 km de vialidades en octubre

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, en octubre iniciará la repavimentación. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el arranque de un programa estratégico de repavimentación en vialidades primarias de la Ciudad de México (CDMX), que iniciará en octubre de este año, una vez que termine la temporada de lluvias.

Programa de pavimentación CDMX

El plan contempla intervenir 250 kilómetros de carpeta asfáltica entre 2025 y 2026, de los mil 100 kilómetros que conforman la red principal de vialidades. Para esta primera etapa, el Gobierno capitalino destinará un presupuesto de 2 mil 250 millones de pesos.

“Vamos a arrancar en cuanto cese un poco la temporada de lluvias un gran programa estratégico de pavimentación de vialidades primarias; todas las vialidades primarias miden mil 100 kilómetros en la ciudad. Vamos a pavimentar entre 2025 y 2026 un total de 250 kilómetros”, dijo la jefa de Gobierno de CDMX.

Brugada explicó que el desgaste del pavimento, acentuado por los meses más lluviosos desde 1940, ha generado un aumento en la formación de baches, debido a que el agua se infiltra por grietas en la superficie. Por ello, aseguró que el reencarpetamiento es una solución de fondo, a diferencia del bacheo, que sólo ofrece un alivio temporal.

Desde el inicio de su administración, se han atendido más de un millón de metros cuadrados de vialidades, con el apoyo de 500 trabajadores distribuidos en 100 cuadrillas, aplicando más de 250 mil toneladas de asfalto y una inversión previa de 700 millones de pesos.

La mandataria capitalina detalló que el Gobierno está listo para ejecutar el plan, gracias a la adquisición de 361 camiones y maquinaria especializada. Las obras se realizarán en vialidades de alta circulación como Anillo Periférico, Insurgentes, Reforma y Calzada de Tlalpan.

A las alcaldías les toca pavimentar vialidades secundarias

Además, recordó que para este 2025 se incrementó en más de 4 mil millones de pesos el presupuesto de las alcaldías, con el fin de atender también las vialidades secundarias.