Adiós al “todo junto”: CDMX lanzará programa para separar la basura en tres tipos

En CDMX, se implementará un programa de reciclaje. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX) se implementará un programa de reciclaje más ambicioso, pues, ahora, los residuos se separarán en tres categorías, orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

CDMX va por el reciclado

Durante la presentación del programa “Transforma tu Ciudad, cada basura en su lugar”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que con este tipo de acción se prevé mejorar el separado de la basura del 50% que genera la metrópoli, además, la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

“El 80% de los residuos que se desechan terminan en rellenos sanitarios. La Ciudad de México adoptará una profundización del esquema de separación (de basura) en tres. A partir del 1 de enero de 2026 arrancará el programa en todas las casas, negocios y escuela, deberán separar los residuos en tres categorías”.

Con este tipo de acción se prevé reducir los residuos que llegan a los rellenos sanitarios. La mandataria añadió, que el objetivo es llegar a la meta de obtener 400 mil toneladas de composta y reciclar 100% los residuos de la construcción y demolición.

¿Los camiones de recolección de basura están listos?

Sobre el transporte de basura, las autoridades indicaron que ya se compraron camiones especiales para la recolección, en enero estarán en circulación, además, se pidió a las alcaldías comprar más y no rentar, pues, al hacer la adquisición de una unidad, el Gobierno de capitalino otorgará otro sin costo.

Campaña intensiva

Para informar a la ciudadanía de las acciones de separación se implementará una campaña en donde se informará, en lo que resta del año, el método de separación de los tres elementos y regresarán los días especiales de recolección.

Días de recolección de basura en CDMX

Los días especiales de residuos regresarán a la CDMX, por ello, quedará de la siguiente manera:

Martes-jueves-sábado

Residuos orgánicos, por ejemplo, restos de alimentos o jardinería

Lunes-miércoles

Residuos inorgánicos reciclables, papel, cartón o pet

Viernes y domingo

Inorgánicos no reciclables, pueden, ser residuos sanitarios

“La idea es que todo lo orgánico se lleve al compostaje a través de tecnologías. No podemos seguir llevando tanto desecho a rellenos sanitarios. Entre todos tenemos que trabajar para garantizar el 50% de estos, más de ocho mil toneladas diarias, que se generan de residuos y para el 2030 tenemos que transformarlas en composta”, explicó Brugada.

