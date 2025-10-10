Adoptan a Cereza y Cerecito, perros sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Cereza y cerecitos son adoptados. Cuartoscuro/Shutterstock

La asociación Huellitas Amor Sin Fronteras confirmó la adopción de Cereza y su cachorro Cerecito, los perros que sobrevivieron a la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, el pasado mes de septiembre.

El accidente, que dejó más de 31 personas fallecidas y varios hospitalizados, también afectó a animales que se encontraban cerca del lugar. Entre ellos estaba Cereza, una perrita embarazada que resultó alcanzada por la onda expansiva del estallido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Rescate y recuperación de Cereza y Cerecito

Tras el siniestro, un grupo de rescatistas localizó a Cereza y la trasladó para recibir atención médica. Bajo supervisión veterinaria, la perrita dio a luz a varios cachorros, aunque sólo uno de ellos, Cerecito, logró sobrevivir.

Desde entonces, la historia de ambos se ha difundido en redes sociales, donde la asociación Huellitas Amor Sin Fronteras ha informado de los avances en su recuperación y de los cuidados que continúan recibiendo.

El 9 de octubre, la organización anunció oficialmente que Cereza y Cerecito fueron adoptados y permanecerán bajo su resguardo permanente. “Con todo el amor y la responsabilidad que implica, anunciamos formalmente que Cereza y Cerecito serán adoptados por nuestra familia Huellitas Amor Sin Fronteras”, publicó la asociación en sus redes.

Desmienten rumores sobre abandono

El anuncio de adopción se dio después de que circularan en redes sociales versiones falsas que señalaban un supuesto abandono de los animales. La asociación negó los señalamientos y aseguró que los cuidados no se han interrumpido desde el rescate.

“Jamás abandonaríamos a ninguno de nuestros pequeños. Los recursos del refugio son escasos y cuesta trabajo sacar adelante a cada uno, pero eso no significa que los abandonaremos, jamás lo haríamos”, expresó una integrante de Huellitas Amor Sin Fronteras.

Asimismo, informaron que los dos animales continúan bajo tratamiento médico y que el refugio sigue siendo su hogar temporal mientras se recuperan por completo. “A pesar de que perdimos a cuatro cerecitos, el quinto cerecito es un ángel, es todo un guerrero. Los adoptamos desde que tocaron nuestro corazón”, destacó el grupo.

Explosión en Iztapalapa: más de 30 víctimas mortales

El accidente que marcó la historia de Cereza y Cerecito ocurrió cuando una pipa de gas LP volcó y explotó en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El incidente dejó un saldo de más de 31 fallecidos y decenas de personas lesionadas.

Autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas de la volcadura y las medidas de seguridad aplicadas a los vehículos que transportan gas en la zona.