El Mercado de Sonora, en la Ciudad de México (CDMX), ya luce los colores patrios. A pocos días de septiembre, los pasillos se llenaron de banderas, adornos y disfraces típicos para dar inicio a las celebraciones de la Independencia.

Entre los artículos más solicitados están huevos con bigote de Pancho Villa, abanicos tricolores, papel picado, banderas y muñecas Lele.

“Ahorita manejamos todo lo del papel picado, lo del ranchito, la muñeca Lele, todo lo de bandera para que adornen sus hogares o por donde pasa el desfile”, comentó Jessica Torres, vendedora del mercado.

Los trajes típicos, los más vendidos

El atractivo principal son los atuendos tradicionales, que se han convertido en los favoritos de las familias para dar el Grito.

“Generalmente, son las faldas y blusas típicas, y en hombres sería el traje de ‘indito’, que es el que más se vende”, explicó Concepción Riojano, comerciante del lugar.

Diademas tricolores y accesorios

Los accesorios también forman parte esencial del ajuar patrio. Entre ellos se encuentran moños, paliacates, aretes, pulseras y las ya famosas diademas tricolor, algunas inspiradas en Frida Kahlo y la muñeca Lele.

“Salió, creo que de Frida Kahlo y de una muñequita que hicieron, y ahorita ya se hizo novedad. La sacan para el 15 y también para Día de Muertos”, señaló Rodrigo Pérez, vendedor.

El gasto promedio para festejar

Los visitantes llegan desde temprano para surtirse. El gasto promedio va de 250 a 300 pesos.

“Compré adornos para poner en la fiesta que va a ser este año en su casa, un pozolito, con todo y serpentinas, un poquito de todo”, contó Gabriela Estrada, compradora.

Por su parte, Guadalupe Sánchez, comerciante, comentó: “Me vengo a surtir. Ahora sí que de todo un poquito: sombreros y vestidos.”

El inicio de las fiestas patrias

Así, poco a poco, los hogares comienzan a vestirse de verde, blanco y rojo para celebrar el mes patrio. Entre serpentinas, banderas y trajes típicos, el Mercado de Sonora se confirma como uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan dar un Grito lleno de tradición.