CDMX alista programa similar a Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro

El gobierno de la Ciudad de México anunció que próximamente se pondrá en marcha un nuevo programa social, que beneficie a los jóvenes de más de 30 años que se encuentran en dificultades para encontrar empleo, y con el que podrán tener hasta 8 mil 500 pesos al mes.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el programa será similar a Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual los beneficiarios obtienen un empleo que les permite desarrollar sus capacidades y además obtener una remuneración equivalente a poco más del salario mínimo mensual.

¿Cómo funcionará este nuevo programa de empleo en CDMX?

Según lo explicado por la Jefa de Gobierno de la capital, los beneficiarios de este programa serán colocados temporalmente en empresas, donde recibirán capacitación laboral y una beca mensual de 8 mil 500 pesos.

El objetivo es que, tras este periodo, puedan integrarse formalmente a un empleo dentro de la misma empresa o bien contar con la experiencia suficiente para buscar otro trabajo con mejores condiciones.

Se espera que este nuevo modelo arranque próximamente y sea operado en coordinación con la Secretaría del Trabajo local. Aunque todavía no se publica la convocatoria oficial, se adelantó que el esquema estará enfocado en personas mayores de 30 años sin empleo y que cumplan con ciertos criterios socioeconómicos.

¿A quién está dirigido el apoyo económico?

El programa está pensado para personas que:

Sean residentes de la CDMX .

. Tengan 30 años o más .

. Estén actualmente desempleadas .

. No estén inscritas en otros programas similares.

Cuenten con interés en capacitación laboral.

¿Cómo y cuándo registrarse?

Aunque aún no se ha habilitado el programa, se espera que pronto se den a conocer más detalles para conocer las reglas y la operación oficial de este programa en la Ciudad de México, así como fechas de registro.

¿Qué beneficios ofrece el programa?

Apoyo mensual de 8 mil 500 pesos durante el tiempo de capacitación.

durante el tiempo de capacitación. Oportunidad de adquirir experiencia laboral real .

. Posibilidad de contratación formal al finalizar el programa.

al finalizar el programa. Acceso a redes de vinculación con empresas privadas.

Este programa se perfila como una alternativa para quienes quedaron fuera de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro por edad, y busca reducir el desempleo en la población adulta joven de la capital.

