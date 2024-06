Agentes de la FGJ, que no estaban plenamente identificados, usan violencia para detener a presunto defraudador

Foto: Captura de pantalla video tomado de X

Parece un secuestro, la aparente intención de raptar al hombre que se muestra en el video.

Dos hombres vestidos de civil forcejean con otro a lado de un jeep. La escena fue grabada desde la ventana de un edificio en la calle de Diego Becerra, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

El hombre de camisa azul no opone resistencia. Sin embargo, el de negro, con ayuda de otro con camisa rosa, le hacen palanca en el brazo para forzar a que gire.

Lo empujan contra la carrocería del auto y luego intentan tirarlo al piso.

Otro auto llega y parece el de un particular. Interviene un tercer sujeto también vestido de civil: no logra abrir la puerta en un primer momento. Tiene que regresar a desactivar el seguro y regresa.

Entre los tres empujan al hombre de azul para meterlo a los asientos traseros, mientras dos hombres más se acercan con aparente afán de preguntar a dónde lo llevan.

El momento llegó a la red social X.

Ver más En la mañana de este lunes 20 de junio, personas se llevaron a un hombre en contra de su voluntad. Fue en la colonia San José Insurgentes, en la calle de Diego Becerra.



¡Ayuden a compartir! ¿Alguien sabe qué pasó?@FiscaliaCDMX @SeGobCDMX @lopezdoriga @aperezcanedo @CiroGomezL pic.twitter.com/IPILnyl1lL — ana p (@AnaPaoMacip) June 24, 2024

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respondió:

” Se trató de una colaboración con la Fiscalía de Jalisco para cumplimentar una orden de aprehensión…por la probable comisión del delito de fraude”.

Buenas tardes, se trató de una colaboración con la Fiscalía General de Jalisco para cumplimentar una orden de aprehensión, girada por una autoridad judicial de esa entidad, por la probable comisión del delito de fraude. Estamos a sus órdenes. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 24, 2024

Sin embargo, no informó por qué los agentes actuaron con violencia, no estaban plenamente identificados, usaron un auto sin logos y no permitieron al detenido mostrarles un amparo contra la detención.