Agosto se perfila como el mes más lluvioso del año en la capital del país. Así lo advirtió el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Víctor Magaña, quien señaló que las precipitaciones registradas en las últimas semanas son anómalamente intensas.

“Agosto en la Ciudad de México es quizá uno de los meses más lluviosos en todo el año; adicionalmente a ello estamos viviendo una temporada de lluvia que es anómalamente intensa”, explicó el investigador.

Magaña, además, ejemplificó con lo ocurrido este domingo, cuando el Zócalo capitalino se inundó debido a una tormenta clasificada como “extraordinaria”.

“Pocas veces llueve tanto en el centro de la ciudad como sucedió ayer. Llovieron algo así como 85 milímetros, que es muchísimo, y toda la parte del centro y del este de la ciudad se vio afectada por las inundaciones”, detalló Magaña.

Drenaje insuficiente ante lluvias atípicas en CDMX

A la intensidad de las precipitaciones se suma un problema estructural: el sistema de drenaje. “Nuestro sistema de drenaje no estaba tan mal como ahora. Cualquier cosa que sea más de 30 milímetros en la ciudad ya crea un caos, pero esto nos habla de cuál es la capacidad que tiene la ciudad para drenar toda esta cantidad de agua”, señaló.

Magaña también cuestionó la forma en que se emiten las alertas meteorológicas, pues considera que no siempre se traducen en acciones concretas para prevenir afectaciones.

“Si nos dicen: ‘ahí les mando la alerta naranja’, ¿y? Creo que debe haber una reflexión y una autocrítica, sobre todo en ver si las alertas naranjas y moradas, etcétera, realmente resuelven algo”, apuntó.

A tres meses y medio de que concluya la temporada de lluvias, la perspectiva no es alentadora. “La tendencia en esta ciudad, al igual que en muchas partes del país, es que este tipo de lluvias fuertes y cada vez más fuertes va a continuar”, advirtió el especialista.

