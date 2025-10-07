¿Pasarán por tu colonia? Agua Bienestar tendrá más rutas de entrega en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Garrafones de Agua Bienestar. Foto: Cuartoscruo

Los garrafones del Agua Bienestar llegarán a más hogares en donde podrán acceder al líquido por sólo 5 pesos, confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

¿Dónde habrá más rutas de Agua Bienestar?

De acuerdo con Brugada Molina, se dio inicio con el funcionamiento de seis plantas potabilizadoras para el Agua Bienestar, con lo que suman 11 plantas en la capital de nuestro país.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó la localización de las seis nuevas plantas potabilizadoras de agua:

Planta tanque Cerro en Iztapalapa. Con una capacidad de producción de 2 mil 500 garrafones diarios

Planta Xaltepec en Xochimilco. Con una capacidad de producción de 2 mil garrafones diarios

Planta Miguel Alemán, en Miguel Hidalgo. Con una capacidad de producción de mil 500 garrafones diarios

Planta Ciudad Deportiva, Venustiano Carranza. Con una capacidad de producción de mil 500 garrafones diarios

Pantalla, Xotepingo 6-C, en Coyoacán. Con una capacidad de producción de mil 500 garrafones diarios

Planta San Luis 5, Xochimilco. Con una capacidad de producción de mil 500 garrafones diarios

Se espera que se tengan una distribución semanal de 72 mil garrafones, lo que será en beneficio de 400 colonias, representando un incremento considerable a las 130 colonias que hoy reciben garrafones de Agua Bienestar.

La jefa de Gobierno destacó que la distribución de los garrafones de Agua Bienestar, se hace mediante camiones que se llenan con 300 garrafones en la mañana y se va a distribuir a dos puntos. Tras acabar la primera entrega se vuelven a llenar con otros 300 garrafones y se distribuyen a un punto más.

¿Qué es el Agua Bienestar?

La jefa de Gobierno destacó que el programa de Agua Bienestar es para “hacer justicia, en uno de los grandes derechos que para nosotros es muy importante: garantizar agua potable”.

“Agua Bienestar va para las familias que más gastan en agua, que son las que menos tienen”, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México