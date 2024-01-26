¡No la tires! Estas 284 colonias de la CDMX recibirán servicio de agua por tandeo

En las próximas semanas 284 colonias de Ciudad de México (CDMX) comenzarán a recibir suministro de agua potable por tandeo. Autoridades capitalinas compartieron el listado por alcaldía, revisa si está la tuya para que tomes precauciones.
Ante la escasez de agua presentada en la capital mexicana, en la Gaceta Oficial, el Gobierno capitalino informó del servicio de agua por tandeo en 284 colonias de varias alcaldías, mientras se restablece el servicio en aquellas que padecen del vital líquido.
¿Qué es el suministro de agua por tandeo?
Es el suministro que se hace del agua potable para que se pueda distribuir y llegue a todas las alcaldías. Derivado de la escasez del vital líquido y los bajos niveles que presenta el Sistema Cutzamala, uno de los principales proveedores en la capital mexicana.
- Así, el Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex), distribuirá el agua para abastecer la demanda. Es decir, los habitantes de estas colonias recibirán agua en horarios determinados del día.
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Colonias por alcaldía que recibirán agua por tandeo en CDMX
Álvaro Obregón
- 1 LOMAS DEL CAPULÍN
- 2 PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO
- 3 LOMAS DE LA ERA
- 4 CEDROS (LOMAS DE LOS CEDROS)
- 5 TORRES DE POTRERO
- 6 AMPLIACION TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO)
- 7 RINCON DE LA BOLSA
- 8 ALCANTARILLA
- 9 PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC
- 10 CABALLITO
- 11 PARAJE EL CABALLITO
- 12 CHAMONTOYA
- 13 LOMAS DE CHAMONTOYA
Coyoacán
- 14 ADOLFO RUIZ CORTINEZ
- 15 AJUSCO
- 16 NUEVA DÍAZ ORDAZ
- 17 PEDREGAL DE SANTA URSULA
- 18 PEDREGAL DE SANTO DOMINGO
Cuajimalpa
- 19 XALPA
- 20 CRUZ BLANCA
- 21 EL TIANGUILLO
- 22 LA PILA
- 23 LAS LAJAS (LA PILA)
- 24 LAS MAROMAS
- 25 LOMA DEL PADRE
- 26 MINA VIEJA (EL TIANGUILLO)
- 27 MONTE DE LAS CRUCES (SAN LORENZO ACOPILCO)
- 28 PRIMERO DE MAYO
- 29 SAN LORENZO ACOPILCO
- 30 PUEBLO SAN MATEO TLALTENANGO (EXCLUYE CUMBRES DE SANTA FE)
- 31 SAN PABLO CHIMALPA
- 32 ZENTLAPATL
Gustavo A. Madero
- 33 AMPL. ARBOLEDAS CUAUTEPEC
- 34 AMPL. PRADERA (PRADERA)
- 35 AMPL. PROVIDENCIA
- 36 ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC
- 37 BARRIO DE GUADALUPE TICOMAN
- 38 GENERAL FELIPE BERRIOZABAL
- 39 BARRIO CANDELARIA TICOMAN (LA CANDELARIA TICOMAN)
- 40 LA CASILDA
- 41 LA PASTORA
- 42 LA PRADERA
- 43 LA PROVIDENCIA
- 44 LUIS DONALDO COLOSIO M.
- 45 PALMATITLA
- 46 SAN JUAN TICOMAN
- 47 AMPLIACION MALACATES
- 48 CHALMA DE GUADALUPE
- 49 CUAUTEPEC CENTRO (CUAUTEPEC BARRIO ALTO)
- 50 JUVENTINO ROSAS
- 51 MALACATES
- 52 PARQUE METROPOLITANO
- 53 TLALPEXCO
- 54 VISTA HERMOSA
- 55 BARRIO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL)
- 56 VII SECCIÓN SAN JUAN DE ARAGÓN
Iztapalapa
- 57 EL MIRADOR
- 58 EL MOLINO TEZONCO
- 59 EL PARAISO
- 60 JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO
- 61 MONTE ALBAN
- 62 PARAJE SAN JUAN
- 63 PARAJE ZACATEPEC
- 64 PRESIDENTES DE MEXICO
- 65 PUEBLO SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN
- 66 AMPLIACION FUEGO NUEVO (FUEGO NUEVO)
- 67 AMPLIACION VERACRUZANA
- 68 ESTADO DE VERACRUZ
- 69 FUEGO NUEVO
- 70 U. H. LA COLMENA (ERMITA ZARAGOZA)
- 71 SANTA MARIA DEL MONTE
- 72 VALLE DE LUCES
- 73 SANTA MARIA AZTAHUACAN
- 74 PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA
- 75 U. H. EL SALADO (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)
- 76 ERMITA ZARAGOZA
- 77 U. H. FUENTES DE ZARAGOZA (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)
- 78 AMPLIACION LAS PEÑAS
- 79 PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN
- 80 SEGUNDA AMPLIACION DE PARAJE SAN JUAN
- 81 SEGUNDA SECCION DE PARAJE SAN JUAN
- 82 BARRIO SAN MIGUEL
- 83 BARRIO SAN LUCAS
- 84 BARRIO SAN JOSÉ
- 85 BARRIO SANTA BARBARA
- 86 BARRIO SAN IGNACIO
- 87 BARRIO LA ASUNCIÓN
- 88 BARRIO SAN PABLO
- 89 BARRIO SAN PEDRO
- 90 BARRIO SAN ANTONIO
- 91 BARRIO SAN LORENZO
- 92 EL MANTO
- 93 FRANCISCO VILLA
- 94 GUADALUPE DEL MORAL
- 95 INSURGENTES
- 96 JACARANDAS
- 97 LA ERA
- 98 LA PURISIMA (LEYES DE REFORMA 1)
- 99 LEYES DE REFORMA (1a SECCION, 2a SECCIÓN Y 3a SECCIÓN)
- 100 LOS ANGELES
- 101 LOS ANGELES APANOAYA
- 102 PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO
- 103 PUENTE BLANCO
- 104 SANTA MARTHA ACATITLA NORTE
- 105 PARAJE SAN JUAN CERRO
- 106 SIDERAL
- 107 USCOVI
- 108 VALLE DE SAN LORENZO
- 109 ALVARO OBREGÓN
- 110 AÑO DE JUÁREZ
- 111 UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO (SANTA CRUZ MEYEHUALCO)
- 112 LA PLANTA
- 113 UNIDAD HABITACIONAL ALLEPETLALI (ALLEPETLALI)
- 114 EL EDEN
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Magdalena Contreras
- 115 AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ
- 116 AMPLIACIÓN POTRERILLO
- 117 ATACAXCO
- 118 BARRANCA SECA
- 119 CAZULCO (PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN)
- 120 EL ERMITAÑO
- 121 EL ROSAL
- 122 EL TORO
- 123 HUAYATLA
- 124 LA CARBONERA
- 125 LA CONCEPCIÓN
- 126 LA CRUZ
- 127 SAN FRANCISCO
- 128 BARRIO PLAZUELA DEL PEDREGAL
- 129 LA GUADALUPE
- 130 LAS CRUCES
- 131 LAS HUERTAS
- 132 LAS PALMAS
- 133 LOS PADRES
- 134 POTRERILLO
- 135 PUEBLO NUEVO ALTO
- 136 PUEBLO NUEVO BAJO
- 137 PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN
- 138 SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO DE SAN BERNABE)
- 139 TIERRA COLORADA
- 140 TIERRA UNIDA
- 141 VISTA HERMOSA
- 142 BARROS SIERRA
- 143 EL TANQUE
- 144 CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ
Milpa Alta
- 145 PUEBLO SAN AGUSTIN OHTENCO
- 146 BARRIO LA LUZ (PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
- 147 BARRIO SAN MARCOS (PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
- 148 BARRIO SAN MIGUEL (SAN PABLO OZTOTEPEC)
Tláhuac
- 149 AMPLIACIÓN JOSE LÓPEZ PORTILLO (SAN FRANCISCO TLALTENCO)
- 150 AMPLIACION SELENE
- 151 SELENE
- 152 EL ROSARIO (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- 153 JAIME TORRES BODET (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- 154 SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- 155 PEÑA ALTA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- 156 TIERRA BLANCA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
- 157 LA ESTACION (SOLO LAS REGIONES MANZANAS 057-944, 057- 945, 057-946, 057-947, 057-948, 157-850, 057-950,157-817)
- 158 LA HABANA
- 159 SANTA CECILIA
- 160 BARRIO SAN MATEO (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO SAN MATEO
- 161 SAN JOSÉ
- 162 3 DE MAYO
- 163 BARRIO ASUNCIÓN (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO LA ASUNCIÓN)
- 164 BARRIO LA LUPITA (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO LA GUADALUPE)
- 165 BARRIO SAN MIGUEL MIXQUIC (PUEBLO SAN MIGUEL MIXQUIC, BARRIO SAN MIGUEL)
- 166 BARRIO LOS REYES MIXQUIC (PUEBLO SAN ANDRES MIXQUIC, BARRIO LOS REYES)
- 167 PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC Y SUS BARRIOS
- 168 PUEBLO SAN PEDRO TLAHUAC Y SUS BARRIOS
- 169 OJO DE AGUA
- 170 LAS PUERTAS
- 171 ZACATENCO
- 172 PUEBLO SANTIAGO ZAPOTITLAN
- 173 LA CONCHITA ZAPOTITLAN
- 174 PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SUS BARRIOS
Tlalpan
- 175 3 DE MAYO
- 176 ACTOPA
- 177 AMPLIACIÓN CUCHILLA DE PADIERNA (SE UBICA DENTRO DE CUCHILLA DE PADIERNA)
- 178 AMPLIACIÓN MAGDALENA PETLACALCO (PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO)
- 179 AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA
- 180 BELVEDERE AJUSCO
- 181 BOSQUES DEL PEDREGAL
- 182 CHICHICASPATL
- 183 CHIMILLI
- 184 CRUZ DEL FAROL
- 185 CUCHILLA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA
- 186 CUCHILLA DE LA LOMA BONITA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
- 187 CUCHILLA DE PADIERNA
- 188 CULTURA MAYA
- 189 CUMBRES DE TEPETONGO
- 190 DIVISADERO
- 191 DOS DE OCTUBRE
- 192 EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR
- 193 EL COLIBRÍ (SAN MIGUEL XICALCO)
- 194 EL VERANO
- 195 FUENTES DE TEPEPAN
- 196 HEROES DE PADIERNA
- 197 JARDINES DEL AJUSCO
- 198 JUVENTUD UNIDA
- 199 LA PALMA
- 200 LA PALMA 1ra. SECCIÓN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC) SE UBICA EN LA PALMA
- 201 LA PALMA 2da. SECCIÓN (SE UBICA EN LA PALMA)
- 202 LA PALMA 3ra. SECCIÓN SE UBICA EN LA PALMA)
- 203 LA PRIMAVERA
- 204 LA TORTUGA XOLALPA
- 205 LOMAS DE PADIERNA SUR
- 206 LOMAS DE COACTETLAN (VIVEROS DE COATECTLAN)
- 207 LOMAS DE CUILOTEPEC
- 208 LOMAS DE PADIERNA
- 209 LOMAS DE TEXCALATLACO
- 210 LOMAS DEL PEDREGAL (CUCHILLA DE PADIERNA)
- 211 LOMAS HIDALGO
- 212 LOS ENCINOS
- 213 LOS VOLCANES
- 214 MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA
- 215 MESA LOS HORNOS
- 216 MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN
- 217 MIGUEL HIDALGO 3ra. SECCIÓN
- 218 MIGUEL HIDALGO 4ta. SECCIÓN
- 219 EL MIRADOR (SAN ANDRES TOTOLTEPEC)
- 220 MIRADOR I
- 221 MIRADOR 1ra SECCIÓN
- 222 MIRADOR II
- 223 MIRADOR 2DA. SECCIÓN
- 224 MIRADOR 3RA. SECCIÓN
- 225 MIRADOR DEL VALLE
- 226 MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN
- 227 NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO
- 228 PARAJE 38
- 229 PARAJE DE TEMASTITITLA (MESA LOS HORNOS)
- 230 PARAJE LA JOYITA (PUEBO SAN PEDRO MARTIR)
- 231 PARAJE TETENCO (PUEBLO SAN PEDRO MARTIR)
- 232 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra. SECCIÓN
- 233 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2da. SECCIÓN
- 234 PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3ra. SECCIÓN
- 235 PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4ta. SECCIÓN
- 236 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5ta. SECCIÓN
- 237 PEDREGAL DE SANTA URSULA XITLA
- 238 PEQUEÑA TEPEXIMILPA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
- 239 PLAN DE AYALA
- 240 PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC
- 241 PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO
- 242 PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO
- 243 PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO
- 244 PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO
- 245 PUEBLO PARRES EL GUARDA
- 246 PUEBLO SAN PEDRO MARTIR
- 247 PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO
- 248 PUEBLO CHIMALCOYOLT
- 249 SAN JUAN TEPEXIMILPA
- 250 SANTÍSIMA TRINIDAD
- 251 SECTOR 17 (PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5TA. SECCION)
- 252 TECORRAL
- 253 TEPETONGO
- 254 TLALMILLE
- 255 TLAXCALTENCO LA MESA
- 256 TORRES DE PADIERNA
- 257 VALLE DE TEPEPAN
- 258 VISTAS DEL PEDREGAL
- 259 PROGRESO TLALPAN (VISTAS DEL VALLE) ESTA EN LA PALMA
- 260 VIVEROS COATECTLAN
- 261 VIVEROS DE CUERNAVACA (VIVEROS COATECTLAN)
- 262 ZACATIENDA (TECORRAL)
- 263 POPULAR SANTA TERESA
- 264 SANTA URSULA XITLA
- 265 MIGUEL HIDALGO
- 266 MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN
- 267 PEDREGAL SANTA URSULA XITLA PARTE BAJA (PEDREGAL DE SANTA URSULA XITLA)
- 268 PEDREGAL SANTA URSULA XITLA PARTE ALTA (PEDREGAL DE SANTA URSULA XITLA)
Xochimilco
- 269 ALCANFORES (SANTA MARÍA NATIVITAS) TECOMULCO EL ALTO
- 270 BARRIO LA TABLA (BARRIO LA PLANTA, SOLO A LAS REGIONES MANZANAS 371-259 Y 371-260).
- 271 BARRIO LAS CRUCES (SANTA CRUZ ACALPIXCA)
- 272 BARRIO SAN JUAN (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
- 273 BARRIO SAN ANTONIO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
- 274 EL ARENAL (SAN MATEO XALPA)
- 275 DEL CARMEN (SANTIAGO TULYEHUALCO)
- 276 LA CAÑADA SAN LUCAS XOCHIMANCA
- 277 XOCHIMILCO LOMAS DE NATIVITAS (SANTA MARÍA NATIVITAS)
- 278 RANCHO TEJOMULCO (SANTA MARÍA NATIVITAS)
- 279 SAN JOSÉ ZACATEPEC (SAN MATEO XALPA)
- 280 XOCHIMILCO DURAZNOTITLA (SAN JOSE ZACAPETEC, SOLO LAS REGIONES MANZANAS 372-032, 372-165, 372-311, 372-312, 372-313, 372-314, 372-315, 372-316, 372-317, 372-318, 372-319, 372-321, 372-322, 372-323, 772-165, 772-358 Y 772-359)
- 281 SANTA MARIA DEL OLIVAR (SANTIAGO TULYEHUALCO)
- 282 BARRIO LA CANDELARIA (SAN GREGORIO)
- 283 CRISTO REY
- 284 AMPLIACION NATIVITAS
El Sistema Cutzamala
El Sistema Cutzamala es crucial para el suministro de agua potable a la CDMX y la zona metropolitana. La disminución de los niveles en las presas que alimentan el sistema ha sido una preocupación constante.
La sobreexplotación de los recursos hídricos, la falta de lluvias suficientes y el cambio climático han contribuido a esta situación. En otras palabras, los bajos niveles han llevado a la implementación de estrategias como el reparto de agua por tandeo en el suministro para poder abastecer a todas las zonas de la capital mexicana.