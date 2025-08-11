Ahora son 5 las alertas por lluvias y viento en CDMX; hay púrpura en Cuauhtémoc

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En un hecho inusual, este domingo las autoridades activaron cinco alertas por persistencia e intensificación de lluvias y viento en la Ciudad de México, con el nivel máximo para Cuauhtémoc, mientras ya se registran afectaciones.

Hacia las 20:00 horas, las precipitaciones pluviales más intensas se registraban en Iztapalapa y Gustavo A. Madero, mientras la actividad eléctrica afectada principalmente las zonas norte, centro y oriente de la capital del país.

¿Dónde hay alerta por lluvias y viento hoy en la CDMX?

Para este 10 de agosto, de 19:35 a 22:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó los cuatro niveles de alerta por lluvias en:

Alerta Púrpura (más de 70 mm): Cuauhtémoc

(más de 70 mm): Alerta Roja (50 a 70 mm): Álvaro Obregón Azcapotzalco Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

(50 a 70 mm): Alerta Naranja (30 a 49 mm): Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Magdalena Contreras Tlalpan Xochimilco

(30 a 49 mm): Alerta Amarilla (15 a 29 mm): Milpa Alta Tláhuac

(15 a 29 mm):

De igual forma, la dependencia capitalina destacó que a las 20:00 horas se registran chubascos en las demarcaciones ubicadas al sur y oriente de la CDMX, mientras que en el resto de la ciudad hay lluvias y lloviznas, mientras que en diversas zonas se informó sobre caída de granizo.

Mientras que, de 19:05 a 21:00 horas, estará activa otra Alerta Amarilla en la CDMX, aunque esta es por vientos fuertes, de 50 a 59 km/h, y aplica para:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Ya se registran afectaciones en la CDMX

Por otro lado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre un cortocircuito en la Línea 2, a causa de las lluvias, dando servicio solo de Cuatro Caminos a Pino Suárez, y de Tasqueña a Xola, mientras personal ya labora en el restablecimiento de la circulación regular.

De igual forma, durante un par de horas la Línea 3 del Cablebús, que corre sobre el Bosque de Chapultepec, en la Miguel Hidalgo, suspendió el servicio a causa de la tormenta eléctrica que se registra en la zona, restableciendo las salidas de góndolas poco después de las 19:30 horas.

Toda vez que las siete líneas del Metrobús capitalino avanzan a velocidad menor a la habitual debido a la marcha de seguridad a causa de las lluvias en la capital. Además, el sistema de transporte informó sobre la intervención en las estaciones Pantitlán y Pino Suárez-Moctezuma, ambas de la línea 4, por inundaciones en la zona, suspendiendo el servicio en Pantitlán, Calle 6 y Alameda Oriente en ambos sentidos.

De igual forma, usuarios reportan el desvío de algunos vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), posiblemente a la falta de condiciones para el aterrizaje de los aviones, luego de que, según internautas, las pistas estarían inundadas.

Mientras que tanto autoridades como usuarios de redes sociales reportan inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la capital, con la caída de al menos tres árboles. Entre las anegaciones se reportan en Avenida Juárez, Eje Central, Plaza de la Constitución, Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto y Ermita Iztapalapa, entre otras.

