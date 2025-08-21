AICM alerta por lluvias y posibles retrasos en vuelos este jueves

GENERANDO AUDIO...

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Reuters.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas.

Además, recomienda a los pasajeros anticipar su llegada: quienes tengan vuelos nacionales deben presentarse, al menos, dos horas antes, mientras que para los vuelos internacionales se sugiere llegar tres horas antes de la salida programada.

El AICM también sugiere mantener comunicación directa con la aerolínea para conocer el estatus de cada vuelo y evitar contratiempos.

Las autoridades piden a los usuarios tomar precauciones y planear con tiempo sus traslados debido a las condiciones climáticas adversas.

