La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (ACIM) mantiene operaciones con normalidad, sin retrasos ni cancelaciones, después de las fuertes lluvias que afectaron la capital desde el domingo. La mayoría de los pasajeros retomó sus itinerarios, aunque algunos tuvieron que reagendar sus vuelos.

Pasajeros afectados relatan contratiempos en AICM

Katiushka Méndez, quien resultó afectada por la suspensión de su vuelo, indicó:

“Me cancelaron mi vuelo, me cancelaron mi boleto. ¿Desde cuándo? Tenía que salir a viajar el martes por la madrugada y me cancelaron mi vuelo.”

Por su parte, Marcela Arellano, proveniente de Ecuador, explicó los problemas que enfrentó durante su viaje:

“Nos informaron cuando estábamos en vuelo que se iba a retrasar el aterrizaje; finalmente nos dijeron que no iba a poder aterrizar en el Aeropuerto Benito Juárez, que estaba inundado, y nos trasladaron al AIFA.”

Marcela agregó que el tiempo de espera dentro del avión complicó la situación:

“Tuvimos que esperar una hora y media dentro del avión para poder salir, porque no había personal de migración ni para las maletas; tampoco había escaleras ni equipo para bajar del vuelo.”

Medidas preventivas y precauciones de pasajeros

Para evitar contratiempos ante posibles lluvias, algunos viajeros tomaron precauciones adicionales. Marcela mencionó:

“Vine tempranísimo. Mi vuelo es a las tres de la tarde; tenía que estar acá en el aeropuerto a las 12:30, pero me preocupó y por eso llegué muy, muy temprano.”

Katiushka también compartió cómo adaptó sus rutinas ante la cancelación:

“Toda mi alimentación la he estado comprando acá para no tener que salir con las maletas nuevamente.”

Se mantiene normalidad en vuelos de AICM

Hasta el momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no ha emitido alertas meteorológicas por lluvias en la Ciudad de México. Las operaciones en la Terminal 2 continúan sin interrupciones y se mantiene la normalidad en los vuelos.

