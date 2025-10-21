AICM desmiente que avión cayera en un bache al aterrizar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La información difundida en redes sociales sobre la supuesta caída de un avión en un bache al aterrizar es falsa, aseguró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a la vez que agregó que su remolque fue un procedimiento común en la aeronáutica.

Ello, luego de que el domingo por la tarde se viralizó una publicación que aseguraba que el vuelo VB1335 de VivaAerobus “cayó en un bache, debemos esperar a que lo remolquen”.

¿Qué pasó con el vuelo VB1335 en el AICM?

Este lunes, la administración del AICM informó en su cuenta de X que “de acuerdo al análisis de nuestras evidencias y revisiones del área en cuestión, se precisa que el evento ocurrió en el carreteo y no en el aterrizaje, y se constató que en el tramo del recorrido que hizo la aeronave no hay baches”.

Mientras que acotó que la aeronave tuvo que ser remolcada debido a que al aterrizar no había señaleros de la aerolínea esperando al avión, “conforme lo indica la normatividad en materia de seguridad operacional”, obligando al piloto a detener la marcha por completo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Agregó también que al detenerse por completo, y debido a la inclinación natural del área donde se quedó, perdió la inercia que traía del descenso, por lo que requirió del remolque, siendo el incidente en la fase de carreteo, y no en la de aterrizaje.

Toda vez que, el sábado por la noche, María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común, denunció a través de su cuenta de X que, de acuerdo con el piloto del avión en que viajaba, “el avión cayó en un bache, debemos esperar a que lo remolquen”. En tanto que el incidente ocurrió en el vuelo VB1335 de VivaAerobus, procedente del Aeropuerto Internacional de Oaxaca.