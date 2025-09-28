GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX afectan operación en el AICM. Foto: Especial

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) informó que, por intensa lluvia esta tarde del sábado 27/09/2025, las operaciones se realizan únicamente en la pista 05L-23R. La autoridad aeroportuaria estima que esta condición prevalecerá por dos horas y pidió a los pasajeros consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo.

En la CDMX se actualizó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para la tarde y noche de hoy en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Además, se activó Alerta Naranja por persistencia de lluvias y posible granizada en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Lluvias en CDMX: AICM concentra operaciones en pista 05L-23R

La administración del AICM detalló que, debido a las condiciones meteorológicas, toda la operación se concentra en la pista 05L-23R y se mantendrá así por aproximadamente dos horas.

Ante el panorama de Alerta Amarilla y Alerta Naranja en varias alcaldías —por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y la noche del 27/09/2025—, el aeropuerto reiteró su recomendación de verificar directamente con las aerolíneas cualquier cambio en salidas y llegadas.