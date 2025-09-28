Lluvias en CDMX: AICM opera solo en la pista 05L-23R por dos horas

| 19:26 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV
Lluvias en CDMX afectan operación en el AICM
Lluvias en CDMX afectan operación en el AICM. Foto: Especial

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) informó que, por intensa lluvia esta tarde del sábado 27/09/2025, las operaciones se realizan únicamente en la pista 05L-23R. La autoridad aeroportuaria estima que esta condición prevalecerá por dos horas y pidió a los pasajeros consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo.

En la CDMX se actualizó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para la tarde y noche de hoy en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Además, se activó Alerta Naranja por persistencia de lluvias y posible granizada en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Lluvias en CDMX: AICM concentra operaciones en pista 05L-23R

La administración del AICM detalló que, debido a las condiciones meteorológicas, toda la operación se concentra en la pista 05L-23R y se mantendrá así por aproximadamente dos horas.

Ante el panorama de Alerta Amarilla y Alerta Naranja en varias alcaldías —por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y la noche del 27/09/2025—, el aeropuerto reiteró su recomendación de verificar directamente con las aerolíneas cualquier cambio en salidas y llegadas.

Te recomendamos:

Chivas vence al Puebla en un campo complicado por las condiciones climáticas

Deportes

Chivas vence al Puebla en un campo complicado por las condiciones climáticas

La enfermedad cardíaca sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial

Salud

La enfermedad cardíaca sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial

¿Cuándo publican los resultados de Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar?

Estado de México

¿Cuándo publican los resultados de Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar?

Vivienda Bienestar 2025: inicia segunda etapa; ve dónde hay registro

Nacional

Vivienda Bienestar 2025: inicia segunda etapa; ve dónde hay registro

Etiquetas: ,