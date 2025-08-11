AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias del domingo afectaron los vuelos del aeropuerto. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) reanudó operaciones durante la madrugada del 11 de agosto, luego de suspender por alrededor de 4 horas los aterrizajes y despegues debido a fuertes lluvias que afectaron la zona.

Vuelos y pasajeros afectados

El AICM informó que 104 vuelos y 14,892 pasajeros resultaron afectados, siendo desviados a aeropuertos alternos conforme a sus planes de vuelo.

Las operaciones se reanudaron a las 00:05 horas en la pista 05 izquierda – 23 derecha y a las 06:00 horas en la pista 05 derecha – 23 izquierda.

La administración del aeropuerto recomendó a las personas pasajeras afectadas contactar a su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.

Suspensión de vuelos por seguridad operativa

De acuerdo con el AICM, la suspensión inició alrededor de las 19:45 horas del 10 de agosto, después de que se registraran precipitaciones de entre 50 y 77 milímetros, según reportes de autoridades capitalinas. La decisión fue tomada por disposición de la autoridad aeronáutica ante escasa visibilidad y encharcamientos en pistas, con el objetivo de no comprometer la seguridad operativa.

Durante ese lapso se realizaron trabajos para desalojar el agua acumulada y restablecer la capacidad operativa de la terminal aérea.

Afectaciones en terminales y drenajes pluviales

La tormenta también afectó áreas de los edificios terminales, provocando el colapso de partes del sistema de drenaje pluvial, a pesar de trabajos de mantenimiento realizados en 2024 y a inicios de este año.

Para atender los encharcamientos en la zona aeronáutica, vialidades y edificaciones del perímetro, se desplegaron equipos vactor y motobombas, con el fin de asegurar condiciones óptimas en pistas, rodajes y plataformas para la reanudación de operaciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]