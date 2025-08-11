AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias en CDMX
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) reanudó operaciones durante la madrugada del 11 de agosto, luego de suspender por alrededor de 4 horas los aterrizajes y despegues debido a fuertes lluvias que afectaron la zona.
Vuelos y pasajeros afectados
El AICM informó que 104 vuelos y 14,892 pasajeros resultaron afectados, siendo desviados a aeropuertos alternos conforme a sus planes de vuelo.
Las operaciones se reanudaron a las 00:05 horas en la pista 05 izquierda – 23 derecha y a las 06:00 horas en la pista 05 derecha – 23 izquierda.
La administración del aeropuerto recomendó a las personas pasajeras afectadas contactar a su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: México entre tormentas y calor extremo: pronóstico del clima para este lunes 11 de agosto]
Suspensión de vuelos por seguridad operativa
De acuerdo con el AICM, la suspensión inició alrededor de las 19:45 horas del 10 de agosto, después de que se registraran precipitaciones de entre 50 y 77 milímetros, según reportes de autoridades capitalinas. La decisión fue tomada por disposición de la autoridad aeronáutica ante escasa visibilidad y encharcamientos en pistas, con el objetivo de no comprometer la seguridad operativa.
Durante ese lapso se realizaron trabajos para desalojar el agua acumulada y restablecer la capacidad operativa de la terminal aérea.
Afectaciones en terminales y drenajes pluviales
La tormenta también afectó áreas de los edificios terminales, provocando el colapso de partes del sistema de drenaje pluvial, a pesar de trabajos de mantenimiento realizados en 2024 y a inicios de este año.
Para atender los encharcamientos en la zona aeronáutica, vialidades y edificaciones del perímetro, se desplegaron equipos vactor y motobombas, con el fin de asegurar condiciones óptimas en pistas, rodajes y plataformas para la reanudación de operaciones.