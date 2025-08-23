AICM suspende momentáneamente vuelos por lluvia en CDMX
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, debido a lluvia moderada durante alrededor de 10 minutos, algunas operaciones de salida se detuvieron momentáneamente por las limitaciones de visibilidad reportadas por los pilotos.
Operaciones se reanudan con normalidad
La administración del aeropuerto aclaró que no se registraron encharcamientos y que actualmente las operaciones transcurren de manera normal.
Recomendación a pasajeros
El AICM pidió a los pasajeros mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos, en caso de que se presenten más ajustes en las salidas y llegadas.
Lluvias con granizo en varias alcaldías
El radar meteorológico de la Ciudad de México detecta lluvias fuertes con caída de granizo en:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Miguel Hidalgo
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
Además, se registran chubascos en:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
Mientras que las lluvias ligeras se presentan en:
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla e indicó que las condiciones de lluvia persistirán durante la tarde y la noche.
Recomendaciones a la población
La SGIRPC pidió a los capitalinos mantenerse atentos a los comunicados oficiales, extremar precauciones al transitar por calles y avenidas, y evitar refugiarse bajo árboles debido a la posible caída de ramas por los vientos y el granizo.