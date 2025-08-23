AICM suspende momentáneamente vuelos por lluvia en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, debido a lluvia moderada durante alrededor de 10 minutos, algunas operaciones de salida se detuvieron momentáneamente por las limitaciones de visibilidad reportadas por los pilotos.

Operaciones se reanudan con normalidad

La administración del aeropuerto aclaró que no se registraron encharcamientos y que actualmente las operaciones transcurren de manera normal.

Recomendación a pasajeros

El AICM pidió a los pasajeros mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos, en caso de que se presenten más ajustes en las salidas y llegadas.

Lluvias con granizo en varias alcaldías

El radar meteorológico de la Ciudad de México detecta lluvias fuertes con caída de granizo en:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Además, se registran chubascos en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Mientras que las lluvias ligeras se presentan en:

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla e indicó que las condiciones de lluvia persistirán durante la tarde y la noche.

Recomendaciones a la población

La SGIRPC pidió a los capitalinos mantenerse atentos a los comunicados oficiales, extremar precauciones al transitar por calles y avenidas, y evitar refugiarse bajo árboles debido a la posible caída de ramas por los vientos y el granizo.

