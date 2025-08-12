GENERANDO AUDIO...

Foto: UnoTV

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones de aterrizaje y despegue por segunda ocasión en dos días, debido a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes en la Ciudad de México.

En un comunicado en su cuenta oficial de X, el AICM informó que, por disposición de la autoridad aeronáutica, el cierre inició a las 2:13 horas y se estima se mantenga hasta las 6:00 horas. La suspensión se debe a trabajos de desalojo de aguas pluviales que provocaron encharcamientos en el área operativa. Cabe mencionar que pasadas las 06:00 de este martes, aún no se reporta que se hayan reanudado las operaciones.

El aeropuerto recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

Vuelos afectados por la suspensión de operaciones en el AICM

De acuerdo con el portal FlightAware, hasta antes de las 7:00 horas de este martes se registraban:

17 vuelos con demora

29 vuelos cancelados

En total, se reportaron:

41 vuelos afectados de Aeroméxico

3 vuelos de Aeroméxico Connect

2 vuelos de Volaris

Destinos afectados por cancelaciones y demoras

Entre los vuelos cancelados y demorados se encuentran rutas nacionales e internacionales con destino a:

Miami

Panamá

Bogotá

Medellín

Cancún

Houston

Tijuana

Montreal

Chicago

Segunda suspensión en dos días

La suspensión ocurre un día después de que miles de pasajeros quedaran varados en el aeropuerto capitalino, tras una tormenta registrada la tarde y noche del domingo.

En esa ocasión, algunos viajeros reportaron esperas de más de 20 horas y largas filas mientras las aerolíneas reprogramaban vuelos afectados.