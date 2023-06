Al teléfono o en calle, paramédicos conmemoran labor de salvar vidas

Desde 2013, la Técnico en Urgencias Médicas, Yanira Sánchez, es el contacto entre paramédicos y ciudadanos; realiza su labor con prontitud y profesionalismo.

“La labor principal es dar la atención lo más pronto posible, en cuanto a nosotros nos llega el folio tenemos que hacer el envío de la unidad para que la persona pueda recibir la atención inmediata”. Yanira Sánchez Palacios | Técnico en Urgencias Médicas

Luis Adolfo Medrano también es Técnico en Urgencias Médicas y su trabajo requiere máxima concentración.

“Es estar al pendiente de muchas situaciones, estar al pendiente incluso, mentalmente, de las ambulancias que tienes en la calle, donde las tienes ubicadas”. Luis Adolfo Medrano | Técnico en Urgencias Médicas

El trabajo de 120 integrantes del Área de Atención Prehospitalaria, fue reconocida en el C5.

“Cuando estamos en la calle son nuestros ojos, son nuestra guía y ustedes son los que muchas veces, e incluso, nos mantienen vivos, así de ese tamaño”. Guido Sánchez Coello | Dir. Gral. Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM

En el marco del Día del Paramédico, autoridades capitalinas destacaron que gracias a ellos las atenciones prehospitalarias son más eficaces.

“La semana pasada tuvimos alrededor, si la memoria no me falla, cerca de tres mil 760 intervenciones de las diferencias depende de las diferentes dependencias de toda la ciudad, solamente 12 se realizaron por parte de corporaciones en áreas que no les correspondían”. Juan Manuel García | Coordinador General del C5

Y no solamente los paramédicos que son contacto con los ciudadanos, la Cruz Roja Mexicana entregó diplomas a veteranos, como Ian Fabio, quien durante 30 años se ha dedicado a salvar vidas, con los sacrificios personales que eso conlleva.

“En momentos los hijos, es complicado para ellos porque la verdad es que les quitamos tiempo, no estamos tanto en casa como deberíamos de estar, pero la felicidad que nosotros compartimos con ellos al regresar a casa nos ayuda a compensarles.” Ian Fabio Báez | Voluntario Veterano Cruz Roja Mexicana

Y a Miguel Ángel González, quien cumplió 58 años de servicio.

“Una mucho muy fuerte, eventos que me han tocado a través de los años, como los terremotos, San Juan Iuaxtepec, caídas de aviones, choques del ferrocarril, choques de autobuses con ferrocarriles, atropellados, balaceados, toda una gama de los accidentes.” Miguel Ángel González González | Paramédico veterano Cruz Roja Mexicana

Ya sea al teléfono o en la calle, los paramédicos fueron reconocidos por su compromiso con la integridad y la vida de los ciudadanos.