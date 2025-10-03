Alarman desapariciones en el Ajusco: mujeres y hombres, entre las víctimas

GENERANDO AUDIO...

Hay, al menos, tres casos registrados en los últimos meses. Foto: Cuartoscuro

El Ajusco, área natural ubicada al sur de la Ciudad de México (CDMX), ha sido motivo de alerta para los habitantes y autoridades capitalinas debido a los recientes reportes de desapariciones en esta zona.

Cabe recordar que el área, debido a sus características, como su extensión de 920 hectáreas, no es ajena a ser el escenario de operativos de búsquedas de personas ni del hallazgo de cadáveres o restos humanos.

Casos recientes de desapariciones en el Ajusco

Algunas de las desapariciones recientes en la zona del Ajusco y confirmadas por autoridades de CDMX durante los últimos meses son:

Ana Ameli García, 19 años, estudiante de Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien desapareció el pasado 12 de julio.

La joven alpinista fue vista en la zona conocida como Pico del Águila en el Ajusco. Desde entonces, familiares, amigos y colectivos se han dado a la tarea de encontrarla.

Como parte de las acciones para localizarla, se han hecho manifestaciones para exigir a las autoridades que den con su paradero.

María Isabella Orozco, menor de 16 años, quien desapareció el 2 de septiembre pasado, como menciona la ficha de búsqueda de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Trasciende que, en esa fecha, la adolescente salió de su casa, ubicada en la colonia San Miguel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, y habría subido a un camión de transporte público sin placas.

Para esto, acudió a un paradero, sitio en el que se registró su última ubicación, según grabaciones del C5.

Luis Óscar Ayala García, odontólogo de 48 años, quien salió de su casa el pasado 16 de septiembre para ir a ejercitarse en el Ajusco, sitio que solía frecuentar solo o con su familia.

Alrededor de las 9:45 horas, envió un mensaje a su familia para avisar que su teléfono tenía mala señal, pero que buscaría otra manera para comunicarse, fue lo último que supieron de él.

En las labores de búsqueda, informes señalan que la última ubicación de su reloj inteligente fue en Xalatlalco, además de que sus familiares encontraron su auto, sin daños y con todas sus pertenencias.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Desgraciadamente, estos casos se unen a la lista que, según reportes y a falta de datos concretos, serían alrededor de 300 desapariciones desde 2017 en esta región al sur de la capital.

Fue en ese año cuando otra desaparición causó eco en CDMX: se trata de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, quien fue vista por última vez el 5 de noviembre, cuando asistía a Soul Tech Festival 2017, en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco.

En mayo pasado, su madre, María del Carmen Volante, junto a integrantes del Frente Amplio de Familias Buscadoras de Verdad Memoria y Justicia Luciérnagas, bloquearon la calzada de Tlalpan, afuera de la estación del Metro Chabacano, donde denunciaron la violencia institucional debido a la suspensión de la Brigada de Búsqueda de la joven que, al momento de desaparecer, tenía 23 años.

A casi 8 años, sus familiares continúan buscándola en la zona.

Por otro lado, está la historia de Jael Monserrat Uribe Palmeros, tenía 21 años cuando el 24 de julio de 2020, subió a un auto en la colonia Apatlaco, en Iztapalapa, supuestamente para ir a una reunión de trabajo, fue el último día que la vieron.

A bordo de este vehículo, en el que se dirigió hacia la zona del Ajusco, se encontraba Miguel “N”, pareja de Adriana “N”, quienes fueron detenidos en 2023 por las autoridades y acusados por desaparición forzada. Aunque después fueron liberados debido a que no había elementos suficientes para enjuiciarlos.

Jaqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat, fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino”, encontró los restos de su hija en noviembre de 2024. La activista denunció que ella realizó el trabajo de las autoridades.

Colectivos de búsqueda de personas denuncian falta de apoyo de las autoridades

Sin importar dónde haya sido, familiares e integrantes de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas denuncian distintas faltas por parte de las autoridades.

Algunas de ellas son los pocos recursos para realizar las búsquedas, fallas graves en los protocolos, mucho tiempo para activar las alertas de búsqueda y cámaras del C5 que no funcionan.

Otro aspecto que los activistas reclaman es la actitud por parte de funcionarios al tomar los casos, donde, muchas veces, se revictimiza a las personas desaparecidas.

Aumentan desapariciones en CDMX con respecto a 2024

La capital del país encabeza una escalada de desapariciones en México. De acuerdo con el más reciente análisis de México Evalúa, entre enero y julio de 2025 se reportaron mil 306 personas desaparecidas y no localizadas en la CDMX, lo que representa un aumento del 12.9% respecto al mismo periodo de 2024.

La organización advierte que este repunte evidencia un deterioro en las capacidades institucionales de la Fiscalía local, así como un recrudecimiento de la disputa entre grupos criminales tradicionales y nuevas organizaciones.