Alcaldía Magdalena Contreras busca erradicar tiraderos clandestinos con programa “Tira tus tiliches”

Si vives en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México (CDMX) y tienes pensado tirar estorbosos aparatos o muebles que dejaste de usar hace tiempo, mejor conocidos como tiliches, lo mejor es evitar dejarlos en la vía pública.

“No tires tus tiliches en la esquina o en barrancas. Nos llevamos electrodomésticos estropeados, estufas, lavadoras, microondas, refrigeradores”, ofrece el programa “Tira tus tiliches”, con el que la demarcación pretende erradicar tiraderos clandestinos y hasta la obstrucción de barrancas.

Las autoridades se apoyan en camiones de basura y dos pick-ups habilitadas para transportar los voluminosos objetos a plantas de disposición final.

A la fecha, el programa “Tira tus tiliches” ha recolectado 340 toneladas de aparatos y muebles que la población ya no quería en sus hogares.

“Para evitar que el vecino diga, ‘es que el camión de la basura no se quiere llevar mi buró’, no se preocupe, vamos por él, pero no lo aviente a la barranca, la alcaldía está haciendo labores preventivas y tirar tus tiliches es una de ellas”.

Luis Gerardo Quijano / Alcalde en Magdalena Contreras.