Grito de Independencia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Grito de Independencia 2025 resonó en las 16 alcaldías de la capital, pero no todas las ceremonias siguieron el mismo guion. Mientras algunas plazas vibraron con conciertos y pirotecnia, otras optaron por mensajes políticos o actos de luto, en una noche que cerró con saldo blanco, según reportes oficiales.

Arenga contra la corrupción en Cuauhtémoc

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó una de las ceremonias más comentadas. Ante más de 10 mil personas en la explanada de Cuauhtémoc, llamó a recordar a los héroes de la patria, pero también lanzó un mensaje al presente: “¡Mueran los vicios corruptos y la doble moral que golpea a nuestro pueblo! ¡Muera la impunidad y el mal gobierno!”. Su discurso encendió a la multitud, que respondió con vivas al unísono.

Luto y solidaridad en Iztapalapa

En contraste, Aleida Alavez decidió suspender la verbena y los espectáculos en Iztapalapa, en señal de respeto a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia. Vestida de negro, la edil limitó el acto a una ceremonia solemne, en la que proclamó: “¡Viva Iztapalapa cuidadora y solidaria!”.

Fiesta multitudinaria en Coyoacán

La alcaldía Coyoacán reunió a miles de personas en el Palacio de Cortés, donde el alcalde Giovani Gutiérrez encabezó la tradicional arenga patriótica. Fuegos artificiales y un castillo de luces cerraron una de las celebraciones más concurridas de la noche.

Álvaro Obregón suma su propia polémica

En Álvaro Obregón, Javier López Casarín dedicó sus vivas a los héroes de la independencia y a las colonias y barrios originarios de la demarcación, lo que generó comentarios en redes por el tinte localista de su mensaje.

Festejos en otras demarcaciones

Otras alcaldías también reunieron multitudes: Gustavo A. Madero contó con la música de Nicky Jam y Remmy Valenzuela; Venustiano Carranza cerró la noche con Caifanes; en Benito Juárez, Luis Mendoza gritó ante 12 mil asistentes acompañado de líderes panistas; y en Tlalpan se presentó Alberto Barros antes de la arenga de Gabriela Osorio.

Pese a los contrastes —desde arengas críticas hasta ceremonias de duelo—, las autoridades capitalinas reportaron una noche de independencia sin incidentes graves en toda la Ciudad de México.