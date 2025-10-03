Alcaldías de CDMX que tendrán ley seca desde hoy

GENERANDO AUDIO...

Hay ley seca en tres alcaldías de la CDMX; checa horarios. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX), algunas alcaldías tendrán ley seca por celebración de fiestas patronales y tradiciones como el Día de Muertos. Te decimos cuáles son y en qué fechas no se podrá vender alcohol.

¿En qué alcaldías hay ley seca desde este 3 de octubre?

Coyoacán

Magdalena Contreras

Tláhuac

Ley seca en Coyoacán por fiestas patronales

La ley seca en Coyoacán será debido a las celebraciones de fiestas patronales y tradiciones populares en el pueblo de La Candelaria. La restricción aplica a partir de las 00:01 horas del 3 de octubre y hasta las 23:59 horas del 5 de octubre de 2025, tiempo en el que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones.

Ley seca en Magdalena Contreras por festividades religiosas

En la alcaldía Magdalena Contreras, la medida se aplicará en dos colonias:

Barrio San Francisco, del 3 al 5 de octubre , con motivo de la celebración en honor a San Francisco de Asís

, con motivo de la celebración en honor a San Francisco de Asís San Jerónimo Lídice, del 3 al 5 de octubre, por los festejos dedicados a San Jerónimo de Estridón

Ley seca en Tláhuac durante octubre y noviembre

La alcaldía Tláhuac determinó varios periodos de restricción. La suspensión de venta de alcohol aplicará de las 00:00 a las 24:00 horas.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Del 3 al 13 de octubre en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, por la festividad de San Francisco de Asís

en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, por la festividad de San Francisco de Asís 25 y 26 de octubre en el pueblo de San Pedro Tláhuac, por la fiesta anual en honor al Señor de la Habana

en el pueblo de San Pedro Tláhuac, por la fiesta anual en honor al Señor de la Habana Del 25 al 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre en toda la demarcación, por las celebraciones de Día de Muertos

¿En dónde se suspende la venta de bebidas alcohólicas?

La venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones será suspendida en los establecimientos mercantiles que operen como:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Establecimientos de impacto vecinal como hospedaje

Clubs

Cantinas

Pulquerías

Cervecerías

Cabarets

Centros nocturnos

Discotecas

Salones de fiesta

Salones de baile

Salones de cine

Y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporal, ya sea establecimiento mercantil o en vía pública, en las demarcaciones señaladas.

Excepción para la ley seca

Los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal y zonal que expendan alimentos preparados y estén autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, sólo durante el horario que les autoriza su permiso.

¿Qué pasa si no se acata la ley seca en las alcaldías señaladas?

Las violaciones a esta ley seca serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, el Reglamento de Verificación Administrativa y demás disposiciones jurídicas aplicables.

