Alcaldías en CDMX dan atención ciudadana cara a cara

La explanada de la alcaldía Azcapotzalco luce llena, es “Miércoles Ciudadano”, día en que los funcionarios dan atención cara a cara.

“Todos los servicios que yo he solicitado me han atendido. La poda, la retirada de la basura, cuando no tenemos agua nos envían agua”. Catalina Montero, habitante de Azcapotzalco

Aquí llegan peticiones de alumbrado público, servicios urbanos y hasta de seguridad, que son recibidas por la alcaldesa.

“Sí es muy bueno, la verdad es que cara a cara, la gente se anima de muchas cosas, sobre todo en materia de seguridad, a veces por oficio o de alguna otra forma, no te dan ganas de hacerlo”. Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco

Este modelo de atención a los usuarios, está presente en todas las alcaldías de la capital mexicana. En Miguel Hidalgo, también se realiza los miércoles.



La mesa de Jurídico y Gobierno es de las más demandadas.

“La denuncia de establecimientos mercantiles que carecen de permisos; algunos aspectos de vía pública, y también quizá el tema de vigilar muy de cerca, que no se hagan anomalías a la hora de los trámites para las construcciones, y todo esto es lo que hemos visto, que es de las mesas más recurrentes”. Jorge Real Sánchez | Dir. Ejecutivo de Participación Ciudadana, Miguel Hidalgo

Pero hay de todo. Miguel Ángel pidió apoyo para tener más presión de agua en su domicilio.

“Me dice dame tus datos y dirección, y ya me tomó mis datos; me dice mañana va el servicio ahí a primera hora. Y sí, efectivamente llegaron a las 9 de la mañana. Empezaron a trabajar, me parece que estuvo tapada la tubería y la destaparon. Dilataron cuando mucho una media hora, o una hora ahí trabajando ellos. Y ya cuando me llamaron inmediatamente, vi cómo estaba el agua, vi como la presión salía con muy buena presión” Miguel Ángel Ríos, habitante de Miguel Hidalgo

En alcaldía Iztapalapa el programa se llama “Audiencias Públicas”, hay atención los lunes para todos los servicios. El resto de la semana, también se instalan mesas en la explanada, en este caso son de asesoría jurídica.

“La cuñada está vendiendo el terreno, pero no cuenta con ninguna firma con ninguna autorización de nosotros, los hermanos que vivimos. Entonces nos quiere dar vuelta con el terreno”. Roberto Carrillo, habitante de Iztapalapa

Aunque los casos legales llegan de toda índole.

“Prácticamente, nuestras mesas también tienen materia laboral, penal, civil, mercantil; en todas las materias que puedan acercarse los ciudadanos, pues aquí los tenemos”. Jéssica Ulloa, jefa de Unidad Departamental de Asesoría Jurídica en Iztapalapa,

Los horarios y días de atención ciudadana, cara a cara, pueden ser consultados en las redes sociales de las 16 alcaldías.