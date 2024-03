Mejor no tomes: así funcionará el alcoholímetro en CDMX durante jueves, viernes y sábado

El alcoholímetro sí opera en Semana Santa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Para que no te confíes, durante estos días de Semana Santa, el alcoholímetro sí está operando en la Ciudad de México (CDMX). Así que, aunque la capital mexicana luce con menos tráfico, lo mejor es que no tomes y que si lo haces, no te arriesgues.

Alcaldías con mayor presencia de puntos de alcoholímetro

Los puntos de revisión del alcoholímetro se incrementarán y abarcarán las 16 alcaldías de la CDMX con mayor presencia en vías de acceso controlado, avenidas principales, zonas de mayor afluencia debido a establecimientos de espectáculos o de consumo.

Especialmente en las alcaldías donde hay escenificaciones del Viacrucis

Iztapalapa

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Puntos de alcoholímetro cambiarán su ubicación

Además, se instalarán todos los días cuatro puntos de revisión en entradas y salidas de la CDMX, que cambiarán su ubicación para mayor cobertura, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Para las jornadas nocturnas de las 10:00 a 04:00 horas, se instalarán siete puntos los días, miércoles 27 y domingo 31 de marzo. Mientras que los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de marzo, se instalarán catorce puntos cada día, esto en la noche, los cuales cambiarán su ubicación dando mayor cobertura en horarios de consumo.

El programa “Conduce sin alcohol” es permanente y por Semana Santa, hasta el domingo 31 de marzo en un operativo especial, se contará con un refuerzo de 210 elementos que serán apoyados con:

Personal del agrupamiento de Ateneas y de Metropolitanos

Grúas

Personal de Derechos Humanos

Asuntos Internos

Personal médico

Personal del C5

Jueces Cívicos durante toda la duración del operativo

Operativo policial para el Viacrucis en Iztapalapa

Además del alcoholímetro, con motivo de la 181 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en la Alcaldía Iztapalapa, a partir de las 06:00 horas hasta el sábado 30 de marzo y hasta el término de las actividades de esos días, se realizará un despliegue operativo para garantizar la seguridad, movilidad peatonal y vehicular en la zona.

La Policía de la CDMX desplegará:

El jueves 28 de marzo : Mil elementos, apoyados con 100 vehículos y 50 semovientes

: Mil elementos, apoyados con 100 vehículos y 50 semovientes El viernes 29 de marzo : 2 mil 900 elementos, apoyados con 100 vehículos y 50 semovientes

: 2 mil 900 elementos, apoyados con 100 vehículos y 50 semovientes El sábado 30 de marzo: 266 elementos, apoyados con 43 vehículos

Para solicitudes de auxilio, la SSC ha puesto a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

