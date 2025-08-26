Activan alerta amarilla en 6 alcaldías de la CDMX; ya se reportan lluvias

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La tarde de este 25 de agosto, se registran lluvias en diversas zonas de la Ciudad de México, por lo que autoridades de la capital activaron la alerta amarilla para siete de las 16 alcaldías.

¿En qué parte de la Ciudad de México llueve este 25 de agosto?

A través de redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó la presencia de lluvias en la zona norte de la capital mexicana.

También al sur de la capital se registran lluvias.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX alertó sobre la prevalencia de “condiciones para lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo”.

Activan alerta amarilla en CDMX

Ante el pronóstico de lluvias en diversas alcaldías, Protección Civil capitalina activó alerta amarilla para las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Xochimilco

Metro, con marcha lenta por lluvias

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro puso en marcha el protocolo ante lluvias, por lo que el avance redujo la velocidad en siete líneas de la red. El transporte llamó a la población a tomar previsiones.

Por la lluvia, la marcha de seguridad en el Metro se activó para: