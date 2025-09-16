Alerta doble por lluvias en CDMX, en pleno 15 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Mientras las zonas de lluvia en la Ciudad de México se desplazan hacia el occidente, hay dos alertas activas en la capital del país, debido a la persistencia en las precipitaciones, con lo más fuerte en Tlalpan.

Asimismo, las autoridades prevén que durante la noche de este lunes se mantengan las condiciones favorables para las lluvias en la CDMX.

¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?

Para este lunes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta doble por lluvias para cinco alcaldías de la Ciudad de México, en un periodo entre las 21:00 y las 00:00 horas, en:

Alerta Naranja (30 a 49 mm): Tlalpan

(30 a 49 mm): Alerta Amarilla (15 y 29 mm): Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta

(15 y 29 mm):

Mientras que, a través de sus redes sociales, la dependencia capitalina agregó que a las 22:00 horas se registraban lluvias con chubascos en Cuajimalpa e Iztapalapa, así como lluvias ligeras en Tlalpan.