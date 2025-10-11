Alerta en alcaldías de CDMX por lluvias esta noche; activan la roja en Coyoacán

GENERANDO AUDIO...

Alcaldía Coyoacán, en alerta roja por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido Alerta Roja para la alcaldía de Coyoacán ante las lluvias intensas pronosticadas para la tarde y noche de este viernes 10 de octubre de 2025.

La medida se toma debido al riesgo de inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y afectaciones en la vialidad. Se recomienda a la población extremar precauciones y limitar los traslados a los estrictamente necesarios.

Alerta Naranja: precaución por lluvias intensas en 6 alcaldías

Además de Coyoacán, se ha actualizado a Alerta Naranja en las siguientes alcaldías:

Álvarez Obregón

Benito Juárez

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Los riesgos asociados incluyen:

Inundaciones y encharcamientos en calles y avenidas principales

Caída de árboles y ramas

Afectaciones en la vialidad y tránsito vehicular

Posibles cortes de electricidad por eventos meteorológicos

Las autoridades de seguridad y emergencias mantienen vigilancia constante y operativos preventivos para atender incidentes y monitorear infraestructura vulnerable.

Alerta Amarilla: lluvias y riesgos moderados en otras 10 alcaldías

Se mantiene Alerta Amarilla en las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Lluvias afectan la Línea A del Metro

Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la Ciudad de México, el Metro informó que la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos, mientras que no hay servicio de trenes entre las estaciones Guelatao y La Paz.

Personal del sistema realiza labores para restablecer la operación completa lo antes posible.

Entre los riesgos previstos se encuentran:

Lluvias de moderadas a fuertes

Encharcamientos

Caída de ramas y objetos

Tránsito afectado

Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ríos o arroyos, asegurar objetos en azoteas y balcones, y mantenerse informada a través de canales oficiales.

