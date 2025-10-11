Alerta en alcaldías de CDMX por lluvias esta noche; activan la roja en Coyoacán
La Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido Alerta Roja para la alcaldía de Coyoacán ante las lluvias intensas pronosticadas para la tarde y noche de este viernes 10 de octubre de 2025.
La medida se toma debido al riesgo de inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y afectaciones en la vialidad. Se recomienda a la población extremar precauciones y limitar los traslados a los estrictamente necesarios.
Alerta Naranja: precaución por lluvias intensas en 6 alcaldías
Además de Coyoacán, se ha actualizado a Alerta Naranja en las siguientes alcaldías:
- Álvarez Obregón
- Benito Juárez
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
Los riesgos asociados incluyen:
- Inundaciones y encharcamientos en calles y avenidas principales
- Caída de árboles y ramas
- Afectaciones en la vialidad y tránsito vehicular
- Posibles cortes de electricidad por eventos meteorológicos
Las autoridades de seguridad y emergencias mantienen vigilancia constante y operativos preventivos para atender incidentes y monitorear infraestructura vulnerable.
Alerta Amarilla: lluvias y riesgos moderados en otras 10 alcaldías
Se mantiene Alerta Amarilla en las siguientes demarcaciones:
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Lluvias afectan la Línea A del Metro
Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la Ciudad de México, el Metro informó que la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos, mientras que no hay servicio de trenes entre las estaciones Guelatao y La Paz.
Personal del sistema realiza labores para restablecer la operación completa lo antes posible.
Entre los riesgos previstos se encuentran:
- Lluvias de moderadas a fuertes
- Encharcamientos
- Caída de ramas y objetos
- Tránsito afectado
Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ríos o arroyos, asegurar objetos en azoteas y balcones, y mantenerse informada a través de canales oficiales.