¡Alerta en CDMX! Hoy se esperan fuertes lluvias y posible caída de granizo

Lluvias fuertes y granizo previstos hoy en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un reporte que anticipa fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX), acompañadas de posible caída de granizo, actividad eléctrica y descargas de viento para este domingo. De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima será de 23 grados Celsius (°C) con ambiente cálido durante el día.

El informe oficial detalla que el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado a lo largo de la jornada, mientras que los vientos variables oscilarán entre 10 y 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas que podrían alcanzar 45 km/h. Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Lluvias y descenso de temperatura en la CDMX

Por la noche, la temperatura descenderá a 15 °C, y entre las 3:00 y las 6:00 horas del lunes se prevé un amanecer frío con valores de 15 a 16 °C. En caso de emisión de ceniza volcánica, las autoridades indicaron que esta se desplazaría hacia el suroeste sin afectación directa en la capital.

En el Valle de México, se espera cielo medio nublado a nublado durante todo el día. Por la tarde, las lluvias puntuales fuertes podrían provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, deslaves y visibilidad reducida, además de la posible caída de granizo.

Pronóstico para el Estado de México y Toluca

Para la capital mexicana, la temperatura mínima oscilará entre 12 y 14 °C y la máxima entre 22 y 24 °C. En Toluca, Edomex, se prevé una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C, con vientos de dirección variable de 10 a 20 km/h y rachas menores a 30 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.