Alerta Naranja por lluvias y granizo en 7 alcaldías de la CDMX; ve puntos donde está inundado
Las lluvias fuertes de este sábado 27 de septiembre activaron la Alerta Naranja en varias zonas de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El aviso se mantiene para la tarde y noche en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, por la persistencia de precipitaciones intensas y posible caída de granizo.
Además, se actualizó la Alerta Amarilla en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde también se esperan lluvias durante las próximas horas.
Las autoridades capitalinas detallaron que la Alerta Naranja implica lluvias de 30 a 49 mm en menos de una hora, acompañadas de rachas de viento y riesgo de caída de ramas, árboles o lonas.
Ante ello, recomendaron a la población evitar tirar basura en las calles, no resguardarse bajo árboles y tener precaución al conducir por pavimento mojado.
Encharcamientos y afectaciones viales en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del OVIAL, reportó encharcamientos en:
- Av. Oceanía y Circuito Interior, donde se pide extremar precauciones
- Eje 1 Norte y Circuito Interior, alcaldía Venustiano Carranza.
- Pavimento mojado en Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Av. Ricardo Flores Magón hacia Circuito Interior.
El organismo pidió a los automovilistas manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener encendidas las luces en todo momento.
Autoridades llaman a extremar precauciones
Protección Civil recordó que las lluvias podrían extenderse hasta la noche del sábado. Reiteraron el uso de paraguas o impermeable, evitar transitar en zonas encharcadas y reportar cualquier incidente al 911 o a la aplicación móvil de la dependencia.