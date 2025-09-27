Alerta Naranja por lluvias y granizo en 7 alcaldías de la CDMX; ve puntos donde está inundado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las lluvias fuertes de este sábado 27 de septiembre activaron la Alerta Naranja en varias zonas de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El aviso se mantiene para la tarde y noche en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, por la persistencia de precipitaciones intensas y posible caída de granizo.

Además, se actualizó la Alerta Amarilla en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde también se esperan lluvias durante las próximas horas.

Las autoridades capitalinas detallaron que la Alerta Naranja implica lluvias de 30 a 49 mm en menos de una hora, acompañadas de rachas de viento y riesgo de caída de ramas, árboles o lonas.

Ante ello, recomendaron a la población evitar tirar basura en las calles, no resguardarse bajo árboles y tener precaución al conducir por pavimento mojado.

Encharcamientos y afectaciones viales en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del OVIAL, reportó encharcamientos en:

Av. Oceanía y Circuito Interior, donde se pide extremar precauciones

Eje 1 Norte y Circuito Interior, alcaldía Venustiano Carranza.

Pavimento mojado en Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Av. Ricardo Flores Magón hacia Circuito Interior.

El organismo pidió a los automovilistas manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener encendidas las luces en todo momento.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Protección Civil recordó que las lluvias podrían extenderse hasta la noche del sábado. Reiteraron el uso de paraguas o impermeable, evitar transitar en zonas encharcadas y reportar cualquier incidente al 911 o a la aplicación móvil de la dependencia.